Der VfL Bochum hat sich mit einer Energieleistung einen Sieg gegen Darmstadt 98 herausgespielt.

Der VfL Bochum hat sich mit einem hart erkämpften Arbeitssieg ein Erfolgserlebnis in der der 2. Liga verschafft: Die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler setzte sich am Freitagabend mit 2:0 gegen Darmstadt 98 durch.

Die Bochumer glänzten nicht, aber sie ließen nicht locker, was sich am Ende auszahlen sollte. VfL-Stürmer Philipp Hofmann und Berkan Taz trafen für den VfL.

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Das abstiegsbedrohte Team von Trainer Florian Kohfeldt erlitt den nächsten Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt und steckt weiter im unteren Drittel der Tabelle fest. Beide Teams begannen die Partie verhalten und versuchten Fehler zu vermeiden. Torraumszenen gab es erstmal keine zu Bestaunen. Die Zuschauer im Bochumer Ruhrstadion mussten viel Geduld aufbringen, bis sie in der Kälte des Ruhrgebiets die erste Chance zu sehen bekamen.