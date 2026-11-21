Studie des Ifo-Instituts Dresden und HWWI zeigt: In Bayern ist Wohnen nicht überall teurer geworden. In 26 Regionen sank die benötigte Arbeitszeit pro Quadratmeter.

München, Dresden, Hamburg. Die gängige Annahme, dass die Wohnkosten in Bayern stetig explodieren und für Mieter immer schwerer zu tragen sind, stimmt nach neuen Berechnungen von Wirtschaftsexperten nur bedingt. Forscher des Ifo-Institut s Dresden und des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts ( HWWI) haben ermittelt, wie viele Minuten Bürger pro Quadratmeter wohnfläche arbeiten müssen, um die monatliche Miete zu begleichen. Ihre Analyse der vergangenen zwanzig Jahre widerlegt zahlreiche Klischees über die teure Lebenshaltung im Freistaat.

Arbeitszeit sinkt trotz steigender Mieten

Das Kernergebnis der Studie ist eindeutig: Nicht einmal in einem Drittel der untersuchten Landkreise und kreisfreien Städte hat sich die notwendige Arbeitszeit pro Quadratmeter Wohnfläche in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich erhöht. In einigen Regionen ist der Aufwand sogar gesunken. Marcel Thum, Leiter der Ifo-Niederlassung Dresden, betont, dass ein reiner Fokus auf die Mietpreisentwicklung trügerisch ist. Er weist darauf hin, dass auch die Einkommen der Bevölkerung deutlich gestiegen sind. Entscheidend sei vielmehr das Verhältnis der Geschwindigkeit: Steigen die Löhne schneller als die Wohnkosten, entlastet dies die Haushalte, selbst wenn die absoluten Mieten steigen.

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Regionale Unterschiede bei Löhnen und Wohnkosten

Die Forscher haben insgesamt 88 Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern untersucht, wobei für acht Städte keine Daten vorlagen. Das Spektrum der benötigten Arbeitszeit ist dabei breit. In den günstigsten Regionen musste man im Jahr 2024 nur etwas mehr als 17 Minuten arbeiten, um einen Quadratmeter Wohnfläche zu finanzieren. Am oberen Ende der Skala liegt der Wert bei maximal 41 Minuten pro Quadratmeter. Dieser Unterschied ist signifikant, doch die Spannbreite hat sich seit 2004 kaum verändert. Die grundlegenden Verhältnisse haben sich also auf aggregierter Ebene stabilisiert, auch wenn sich die lokalen Verteilungen leicht verschoben haben.

Stark steigende Belastung in Landshut und Bamberg

In einigen Gebieten hat sich das Verhältnis von Löhnen und Mieten jedoch deutlich verschlechtert. In der Stadt Landshut muss man laut den Berechnungen knapp 31 Prozent länger arbeiten pro Quadratmeter als noch vor zwanzig Jahren. Dies stellt den stärksten Anstieg in ganz Deutschland dar. Auch in Bamberg stieg der Arbeitsaufwand um knapp 21 Prozent, in Aschaffenburg um gut 20 Prozent. Knapp dahinter folgen der Landkreis Schwandorf und die Stadt Fürth mit jeweils einem Anstieg von gut 19 Prozent. Diese Regionen sind von einer spürbaren Zunahme der finanziellen Belastung für Mieter betroffen.

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Entlastung in Tirschenreuth, Starnberg und Garmisch

Gegensätzlich dazu entwickeln sich die Zahlen in anderen Teilen Bayerns. Besonders deutlich entlastet wurden Mieter in Tirschenreuth, wo der Arbeitsaufwand pro Quadratmeter um knapp 19 Prozent sank. Auch in Starnberg und Freising ging die notwendige Arbeitszeit um gut 18 Prozent zurück. In Garmisch und erneut in Aschaffenburg (hier im Landkreis) fiel der Rückgang mit jeweils 16 Prozent ebenfalls signifikant aus. Insgesamt finden sich 26 Regionen, in denen der Arbeitsaufwand um mindestens 5 Prozent sank, und 24 Regionen mit einem Anstieg um mindestens 5 Prozent. In 38 Gebieten blieb die Änderung gering.

München folgt dem nationalen Durchschnitt

Auffällig ist bei der Analyse die geografische Verteilung der Veränderungen. Im äußersten Süden und im äußersten Norden des Freistaats sank der Arbeitsaufwand in vielen Landkreisen. Anstiege sind hingegen in Mittel- und Unterfranken häufiger zu finden. Zudem treten die erhöhten Belastungen eher in kreisfreien Städten als in ländlichen Landkreisen auf. München fällt aus der Reihe, dass es für hohe Mieten bekannt ist. Hier liefen Löhne und Mieten praktisch im Gleichschritt, sodass sich die notwendige Arbeitszeit kaum veränderte. Das entlastete die Einkommen in der Landeshauptstadt ähnlich wie in vielen anderen Regionen auch.

Methodik und Datenbasis der Studie

Die Basis der Berechnungen bildeten Miet- und Kaufpreise aus dem Informationssystem der Bulwiengesa, die zur Scout24-Gruppe gehört. Für die Berechnung der Mieten wurden Wiedervermietungswerte für Wohnungen angesetzt, was einen realistischen Marktbezug gewährleistet. Bei den Löhnen errechneten die Wissenschaftler Nettowerte. Als Vergleichsstandard diente eine unverheiratete Person ohne Kinder. Die Forscher weisen darauf hin, dass es bei der Betrachtung auf Kreisebene unter Umständen zu Verzerrungen kommen kann. Dies liegt daran, dass Löhne nach dem Arbeitsort und nicht nach dem Wohnort ermittelt wurden, was bei Gebieten mit starkem Pendlerverkehr zu verfälschten Ergebnissen führen kann.