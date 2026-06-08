Arbeitszeitdebatte: SPD-Politikerin Bärbel Bas widerspricht Parteichef Klingbeil und betont deutsches Arbeitsvolumen

In einer Fernsehdiskussion widerlegte Arbeitsministerin Bärbel Bas die Aussage von SPD-Chef Lars Klingbeil, die Deutschen müssten mehr arbeiten. Bas verwies auf die hohe Erwerbsquote und die 1,2 Milliarden Überstunden, während Journalist Daniel Friedrich Sturm und Wirtschaftsexperte Moritz Schularick einen Rückgang des Arbeitsvolumens beklagten. Zudem forderte Bas eine Steuerreform mit mindestens 500 Euro Entlastung pro Jahr.

In der aktuellen politischen Debatte über die Arbeitszeit in Deutschland ist es zu einem bemerkenswerten Widerspruch innerhalb der SPD -Spitze gekommen. Während SPD -Chef Lars Klingbeil zu einer Erhöhung der Arbeitszeit aufgerufen hatte, stellte seine Co-Vorsitzende und Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Bärbel Bas , in der Talkshow von Caren Miosga klar, dass die Deutschen bereits ausreichend arbeiteten.

Bas argumentierte mit der hohen Erwerbsquote und der Summe von 1,2 Milliarden Überstunden, was sie als Beleg dafür wertete, dass nicht von zu wenig Arbeit gesprochen werden könne. Der anwesende Journalist Daniel Friedrich Sturm von Tagesspiegel widersprach ihr mit Hinweis auf die niedrigere Wochenarbeitszeit im internationalen Vergleich. Daraufhin zog Bas den Experten Moritz Schularick, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, hinzu, der zwar einen Rückgang des gesamten Arbeitsvolumens konstatierte, aber ebenso wie Bas das vorhandene Potenzial betonte.

Die Diskussion zeigte, wie komplex die Faktenlage ist und dass selbst innerhalb einer Partei unterschiedliche Interpretationen bestehen. Gleichzeitig nutzte Bas die Gelegenheit, um eine deutliche Forderung an die Bundesregierung zu stellen: Die geplante Steuerreform müsse den Bürgerinnen und Bürgern mindestens 500 Euro pro Jahr netto bringen, sonst sei sie nicht glaubwürdig. Diese Aussage unterstreicht den innenpolitischen Druck, finanzielle Entlastungen zu schaffen, während gleichzeitig über die längerfristige Produktivität und das Arbeitsvolumen diskutiert wird.

Die Debatte verdeutlicht, dass die Frage "Mehr Arbeit oder nicht?

" nicht nur ökonomisch, sondern auch sozialpolitisch hochrelevant ist und dass die Lösungsvorschläge oft von der gewählten Perspektive abhängen. Die sendungsbegleitenden Ausschnitte aus früheren Reden zeigten, dass Bas und Schularick sich nicht grundsätzlich uneinig waren, sondern dass der Dissens eher in der Bewertung der aktuellen Situation lag. Während Bas die bereits geleistete Arbeit hervorhob, wies Schularick auf die Notwendigkeit hin, aus der Krise mehr zu arbeiten.

Damit bleibt die Debatte offen, wie Deutschland seine Wirtschaftskraft stärken kann, ohne die Arbeitnehmer übermäßig zu belasten. Die Forderung nach einer spürbaren Steuerreform zeigt zudem, dass die Regierungskoalition ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen muss, um das Vertrauen der Wählerschaft zu erhalten





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