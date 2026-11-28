Ein aktueller archäologischer Fund in Ägypten zeigt eine Reihe großer Fundamente. Sie gehörten womöglich zu einem Königsgrab.

Bei einem neuen archäologischen Fund in Ägypten stießen Forschende auf die Fundamente eines gewaltigen Bauwerks. Nach aktuellen Erkenntnissen ist es möglich, dass es sich dabei um eine seit langem gesuchte Grabesstätte handelt.

Der aktuelle archäologische Fund ereignete sich in Alexandria, im Gartenareal Schalalat, wo eine griechische Mission riesige Steinfundamente freilegte. Das verkündet das ägyptischeauf der Social-Media-Plattform Facebook. Demnach handelt es sich um die Überreste von Kalksteinbauten, die sich direkt im königlichen Viertel des antiken Die Fundamente sind von Mauern umgeben.

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Zudem verläuft ein Tunnel unter dem Gebäude in Richtung Norden. Die Merkmale der Bauten lassen laut einer eigens eingesetzten wissenschaftlichen Kommission eine Grabfunktion möglich erscheinen. Das Gebäude hatte quadratische Fundamente und trug wohl einen hohen Bau. Historische Quellen berichten, dass Ptolemaios IV. eine königliche Grabstätte gründete.