Die Ausstellung Unter Schwarzer Flagge in Hannover beleuchtet die wahre Geschichte der Piraterie durch seltene Archäologie-Funde aus dem 17. und 18. Jahrhundert.

Die weltweit erste archäologisch fundierte Ausstellung zu Piraten eröffnet ihre Tore und entlarvt Mythen. Der Kurator und Archäologe Florian Klimscha stellt im Raum Hannover das historische Phänomen Seeräuberei dar. Die Schau mit dem Titel Unter Schwarzer Flagge. Piraten zwischen Nordsee und Karibik spannt einen Bogen von 1500 bis 1750. Auf einer Ausstellungsfläche von 800 Quadratmetern werden Fakten von der populären Legende getrennt.

Archäologische Funde als historische Grundlage

Die Wissenschaft rückte lange in den Hintergrund, bis eindeutige Wrackfunde das Interesse weckten. Das Schiffsarchäologen untersuchten, gilt die Speaker als besonders gut dokumentiert. Das Wrack wurde vor der Ostküste von Mauritius geborgen. Es stammt aus dem Jahr 1702 und enthält 34 Kanonen sowie über 1700 Objekte. Zu diesen Artefakten zählen Waffen, persönliche Gegenstände, Münzen, Keramik, Navigationsinstrumente und Handelsware.

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Diese Funde werden erstmals öffentlich in Hannover präsentiert. Sie stammen aus einem Forschungsprojekt, das die materielle Spur der Seeräuber sichtbar macht. Die große Anzahl von Waffen auf der Speaker deutet laut dem Experten eindeutig auf ein Piratenschiff hin. Die Ausstellung nutzt diese harten Daten, um das Bild des Piraten zu korrigieren. Klischees wie Augenklappen oder Holzbeine treten dahinter zurück.

Europäische Expansion und politische Legitimation

Piraterie wird hier als dunkle Seite der Globalisierung dargestellt. Der Aufbau neuer Seewege nach Südamerika und in die Karibik begünstigte Überfälle. Spanische Schiffe transportierten geraubtes Gold und Silber nach Europa. Diese lukrativen Ziele machten spanische Konvois zur primären Beute. Freibeuter wie Francis Drake handelten im Auftrag der englischen Krone. Sie griffen diese Schiffe systematisch an.

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Auch französische Hugenotten und niederländische Protestanten beteiligten sich an diesen Raubzügen. Die Taten waren politisch und religiös legitimiert. Dies half den Niederländern im 80-jährigen Krieg, ihre Unabhängigkeit zu erlangen. Ein markantes Ereignis war der Überfall von Piet Heyns auf die spanische Silberflotte im Jahr 1628. Dieses Erfolgsmacht ihn zu einem gefeierten Volkshelden in seiner Heimat.

Die Grenze zwischen Kriminellen und Staatsagenten war fließend. Piraten konnten sich als privat organisierte Gewaltverbrecher oder als Auftragsmörder sehen. Im Mittelalter durften überfallene Kaufleute bei ihren Herrschern Schadensersatz fordern. Kaperbriefe erlaubten die legale Rückeroberung der Beute. Diese Dokumente gaben den Handel mit Gewalt einen rechtlichen Rahmen.

Gegenwehr und Verlagerung der operationsgebiete

Die Störung des internationalen Seehandels löste massive Reaktionen aus. Als auch englische Schiffe überfallen wurden, änderte sich die Politik. Die aufstrebende Seemacht Großbritannien bekämpfte die Seeräuber ab Ende des 18. Jahrhunderts mit Strafexpeditionen. Die Krone ging fortan militärisch gegen die Räuber vor. Die Piraten passten sich dieser neuen Lage an.

Viele Gruppen verlagerten ihre Operationsgebiete in den Indischen Ozean. Dort griffen sie Handelsschiffe an, die aus Mekka kamen. Sie versuchten sogar, einen eigenen Staat auf Madagaskar zu gründen. Dieser Versuch scheiterte jedoch schnell an den Gegebenheiten vor Ort. Andere Akteure wie Henry Morgan überfielen spanische Städte in den Kolonien. Später erhielt Morgan sogar das Amt des Gouverneurs von Jamaica.

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Die Ausstellung konfrontiert das Publikum mit dem sozialen Kontext der Piraterie. Piraten konnten niemals ohne Unterstützung an Land operieren. Beispiele reichen von den verarmten Küsten Irlands im 17. Jahrhundert bis nach Somalia. Heute machen Investoren und Hoteliers dort Geschäfte mit den Räubern. Für Indigene waren Piraten stets eine Quelle für moderne Waffen.

Gleichzeitig waren diese Gruppen auch Opfer von Überfällen. Es ging nicht nur um Gold und Silber. Sklavenhandel spielte eine große Rolle. Die Ausstellung zeigt, dass Piraterie ein komplexes globales Phänomen ist. Sie verbindet Archäologie mit politischer Geschichte und sozialer Realität. Die Funde der Speaker bleiben das Kernstück dieser Darstellung. Sie beweisen die materielle Basis der historischen Ereignisse.