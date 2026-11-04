Archäologische Sensation: Rote Blutkörperchen in 115 Mio Jahre altem Dino-Fossil entdeckt

Ein internationales Team um Kliti Grice entdeckte in einem 115 Millionen Jahre alten Fossil aus Brasilien intakte Biomoleküle von rotem Blut. Diese bahnbrechende Entdeckung öffnet neue Wege in der Paläontologie.

Ein internationales Forschungsteam hat Hinweise auf mineralisierte rote Blutkörperchen in einem 115 Millionen Jahre alten Dinosaurier -Fossil gefunden. Die Entdeckung erfolgte an einem Individuum der Art Aratasaurus, das im Nordosten von Brasilien ausgegraben wurde. Die Wissenschaftler identifizierten darin Biomoleküle, die von Häm stammen, einem entscheidenden Bestandteil von Hämoglobin, das für den Sauerstofftransport im Blut verantwortlich ist.

Bahnbrechende molekulare Erkenntnisse

Die Erstautorin Kliti Grice von der Curtin University im australischen Perth betonte die Einzigartigkeit des Fundes. Sie erklärte, dass es erstaunlich sei, intakte Moleküle, die von Häm abstammen, in 115 Millionen Jahre alten roten Blutkörperchen nachzuweisen. Grice, die bereits 2017 zu dem Team gehörte, das frühere Blutkörperchen-Strukturen in Saurierfossilien berichtete, nannte die aktuelle Entdeckung wirklich bahnbrechend. Diese molekularen Spuren liefern bisher unerreichte Einblicke in die Biologie der urzeitlichen Reptilien.

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Analyse des Hinterbeinknochens

Das Forschungsteam untersuchte einen Hinterbeinknochen des Dinosauriers und stieß dabei auf Gefäßkanäle. In diesen Kanälen befanden sich ellipsoide Mikrostrukturen mit einem Durchmesser von etwa 20 Mikrometern. Das Aussehen dieser Strukturen erinnerte stark an rote Blutkörperchen. Durch weitere Analysen identifizierten die Wissenschaftler die eisenhaltige Verbindung Häm b. Zusätzlich wurde die Aminosäure Hydroxyprolin entdeckt, die für das Strukturprotein Kollagen von großer Bedeutung ist.

Ausschluss von Kontaminationen

Um die Interpretation der Funde im Knocheninneren zu stützen, verglichen die Forscher die Mikroorganismen in der Fundumgebung. Dieser Abgleich widerlegte die Hypothese, dass es sich bei den Funden um Kontaminationen aus der Fundschicht handelt. Stattdessen bestätigten die Daten, dass die Strukturen tatsächlich von den roten Blutkörperchen des Dinosauriers stammen. Dies gilt als der Nachweis der ältesten bekannten mineralisierten roten Blutkörperchen von Dinosauriern, die von Häm abgeleitete Moleküle enthalten.

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Beste Erhaltung durch schnelle Einbettung

Das Fossil zeichnete sich durch eine außergewöhnlich gute Erhaltung aus, was auf die Umstände der Bestattung zurückzuführen ist. Das noch nicht ausgewachsene Tier wog nach Schätzung des Teams etwa 32 Kilogramm. Es wurde kurz nach seinem Tod rasch unter einer sauerstoffarmen Schicht begraben. Dieser Prozess schützte die biologischen Strukturen vor dem Verfall. Die roten Blutkörperchen wurden durch den Kontakt zum Manganoxid-Mineral erhalten, was die molekulare Intaktheit über Jahrmillionen ermöglichte.

Zukunft der Paläogenetik

Analysen solcher Biomoleküle könnten in Zukunft einer neuen Form der Forschung den Weg bereiten. Bei längst ausgestorbenen Tieren könnten sie ermöglichen, die Evolution von Blut, Stoffwechsel und Aktivität detailliert zu untersuchen. Der Planetenforscher Martin Van Kranendonk von der Curtin University, der nicht an der Studie beteiligt war, hob die Bedeutung der Ergebnisse hervor. Er betonte, wie molekulare Strukturen über lange Zeiträume hinweg erhalten bleiben können.