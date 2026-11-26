Die Holsteinische Schweiz zwischen Kiel und Lübeck gibt derzeit archäologische Funde aus der vorrömischen Eisenzeit preis. Viel Zeit für die Ausgrabungen bleibt allerdings nicht.

Die Holsteinische Schweiz zwischen Kiel und Lübeck gibt derzeit archäologische Funde aus der vorrömischen Eisenzeit preis. Viel Zeit für die Ausgrabungen bleibt allerdings nicht. Zwischen Kiel und Lübeck liegt die Holsteinische Schweiz.

Die hügelige und seenreiche Region zieht momentan nicht nur das Interesse von Urlaubern auf sich, sondern auch das der Wissenschaft. Dort konnten archäologische Funde aus der vorrömischenWie so oft war ein geplantes Bauprojekt der Auslöser für die Untersuchungen. Bereits in diesem Frühjahr wurden dabei Siedlungsreste entdeckt. Seit Mitte Oktober laufen bei Eutin daher umfangreiche Grabungen, bei denen bereits über 80 Auf einer Fläche von rund 2,3 Hektar wird unter naturschutzfachlicher Begleitung der Oberboden von Fachleuten abgetragen.

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Darunter kamen Siedlungsgruben, Öfen, Pfostengruben, Feuerstellen und weitere Hinweise auf Siedlungstätigkeit zum Vorschein. , die archäologischen Funde auf die vorrömische Eisenzeit zu datieren, also auf die Jahrhunderte vor Christi Geburt.