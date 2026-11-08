Archiv der Erinnerung: Zeitzeugenberichte der NS-Zeit online ab 11. November

Das MMZ schaltet das Archiv der Erinnerung frei. Ab 11. November sind sechs historische Zeitzeugenberichte zur Reichspogromnacht für alle online zugänglich.

Am 11. November wird das "Archiv der Erinnerung" des Memorable Munich Center ( MMZ) offiziell im Internet freigeschaltet. Dieses digitale Angebot macht erstmals sechs zeitgeschichtliche Interviews aus den 1990er-Jahren einem breiten Publikum zugänglich, die zuvor nur eingeschränten Kreisen vorbehalten waren.

Die Dokumentation umfasst persönliche Berichte von Überlebenden, die ihre Erfahrungen während der nationalsozialistischen Verfolgung, ihrer Vertreibung sowie die Ereignisse der Reichspogromnacht aus erster Hand schildern. Die meisten der befragten Personen stammen aus Berlin oder dem angrenzenden Brandenburg, wodurch die Sammlung eine starke regionale Verankerung in der deutschen Geschichte aufweist.

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Historische Details der NS-Verbrechen

Die enthaltenen Interviews entstanden in einem Projekt, das zwischen 1995 und 1997 vom MMZ gemeinsam mit dem "Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies" der Yale University durchgeführt wurde. Insgesamt wurden damals 78 Zeitzeugeninterviews aufgenommen. Aus dieser großen Menge wurden sechs exemplarische Aufzeichnungen ausgewählt, die den Kern der persönlichen Schicksale besonders eindrücklich widerspiegeln.

Die gebürtige Berlinerin Ilse Rewald berichtet in ihrem Beitrag von den schrecklichen Ereignissen in der Nacht vom 9. auf den 10. November. Sie erinnert sich daran, dass der Mann ihrer Tante in jener Nacht erschossen wurde. Danach zogen SS-Einheiten zu ihrem Haus, demolierten die Fensterscheiben, rissen die Vorhänge ab und schlugen die Lampen ein.

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Positionen der Memorial Museum Foundation

Miriam Rürup, die Direktorin des MMZ, betont die Notwendigkeit, diese Geschichten festzuhalten. "Erinnerung darf nicht verstummen, nur weil die Stimmen der Zeitzeug:innen weniger werden", erklärt sie. Durch die Digitalisierung sollen die Zeugnisse dauerhaft bewahrt und in neue Dialoge mit der Gegenwart sowie der Zukunft gebracht werden.

Nina Zellerhoff vom MMZ ergänzt, dass die ausgewählten Interviews ursprünglich auf VHS-Kassetten für den schulischen Unterricht veröffentlicht wurden. Später erschienen sie auch auf DVD und wurden vorwiegend an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen genutzt. Das neue Online-Portal öffnet diese Ressource nun für alle interessierten Bürger, nicht nur für den akademischen Bereich.

Zugang und zukünftige Expansion

Ab dem 11. November können Nutzer die vollständigen Interviews auf der Webseite des MMZ aufrufen. Neben den Videoaufnahmen bietet die Plattform auch Unterrichtsmaterialien sowie biographische Informationen zu den jeweiligen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen an, um den Kontext der Aussagen besser zu verstehen.

Zu der Frage, ob die restlichen 72 Interviews aus dem ursprünglichen Bestand ebenfalls online gestellt werden, gibt es noch keine definitive Zusage. Nina Zellerhoff kündigt an, dass geprüft werde, ob eine Aufnahme weiterer Interviews in das digitale Archiv in Zukunft möglich ist.