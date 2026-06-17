Arcus und Core Silver geben Update zu geplantem Zusammenschluss und Projekt Touleary

Arcus Development Group und Core Silver Corp. haben ein Update zu ihrem geplanten Unternehmenszusammenschluss veröffentlicht. Die Transaktion würde Core Silver alle Arcus-Aktien im Verhältnis 1:1 übernehmen und dem fusionierten Unternehmen liquide Mittel von etwa 6,5 Mio. CAD bringen. Zudem besteht eine Optionsvereinbarung für eine 20-prozentige Beteiligung am VMS-Projekt Touleary im Yukon, das Potenzial für Kupfer und Edelmetalle aufweist. Die Unternehmen betonen die strategische Bedeutung der Transaktion, jedoch steht der Abschluss noch unter mehreren Bedingungen.

Arcus Development Group Inc. und Core Silver Corp . haben ein Update zu ihrem geplanten Unternehmenszusammenschluss gegeben, der erstmals am 27. April 2026 angekündigt wurde. Im Rahmen der geplanten Transaktion würde Core Silver alle ausgegebenen und umlaufenden Aktien von Arcus im Verhältnis 1:1 übernehmen.

Sollte die Transaktion abgeschlossen werden, stünde dem fusionierten Unternehmen liquide Mittel von etwa 6,5 Millionen CAD zur Verfügung, um mehrere Explorationsprojekte gleichzeitig voranzutreiben. Bereits am 26. April 2026 schlossen die Unternehmen eine Optionsvereinbarung, wonach Arcus Core Silver eine exklusive Option auf den Erwerb einer 20-prozentigen Beteiligung am Projekt Touleary einräumte. Core Silver kann sich diese Beteiligung sichern, indem es bis zum ersten Jahrestag der Option mindestens 2 Millionen US-Dollar in Explorationskosten auf dem Projekt investiert.

Das Projekt Touleary ist eine VMS-Entdeckung (vulkanogenes Massivsulfid-Vorkommen) im Yukon-Territorium und weist bedeutendes Potenzial für Kupfer und Edelmetalle auf. Außerhalb des ursprünglichen Entdeckungsgebiets von 2011 befindet sich eine 1,2 Kilometer lange geophysikalische und geochemische Anomalie, die bisher weitgehend unerforscht blieb. Die Lage des Projekts in der Nähe des geplanten Infrastrukturkorridors "Northern Gateway" erhöht seine strategische Bedeutung. VMS-Lagerstätten sind weltweit wichtige Quellen für Kupfer, Zink, Blei, Silber und Gold und besonders begehrt aufgrund hoher Gehalte und skalierbarer Entwicklungsmöglichkeiten auf Distriktebene.

Im Jahr 2011 führte Arcus fünf Kernbohrungen mit insgesamt 935,9 Metern auf Touleary durch. Darryl Jones, Interim-CEO von Arcus, betonte: Der geplante Zusammenschluss garantiere den Arcus-Aktionären ein fortgesetztes Engagement in Touleary und biete gleichzeitig die nötige Größe, Finanzkraft und breitere Vermögensbasis für eine Explorationsstrategie im Distriktmaßstab. Nicholas Rodway, President und CEO von Core Silver, ergänzte, die Transaktion sei ein wichtiger Schritt für die Unternehmensentwicklung.

Durch die Übernahme von Arcus entstehe ein stärkeres und diversifizierteres Explorationsunternehmen mit Zugang zu mehreren Möglichkeiten im Distriktmaßstab, darunter Touleary im Tintina-Goldgürtel. Die Transaktion zielt darauf ab, die Projektbasis von Core Silver durch ein kupferorientiertes Explorationsprojekt zu erweitern, während die starke Silberausrichtung über das Blue-Konzessionsgebiet im Nordwesten von British Columbia erhalten bleibt.

Die Unternehmen weisen darauf hin, dass die geplante Transaktion noch nicht abgeschlossen ist und keine Garantie besteht, dass sie zu den in der Absichtserklärung festgelegten Bedingungen oder überhaupt zustande kommt. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen eines Arrangement-Plans gemäß § 288 des Business Corporations Act (British Columbia) und unterliegt mehreren Bedingungen, darunter dem Abschluss einer endgültigen Vereinbarung und der Zustimmung von Aktionären, Gerichten, Aufsichtsbehörden und Börsen.

Das Projekt Touleary selbst bietet eine vielversprechende Kombination aus günstiger Geologie, gebietsweiter Alteration, durch Bohrungen nachgewiesenen Metallvorkommen und strategischer Lage innerhalb eines aufstrebenden Infrastrukturkorridors, was es zu einem attraktiven Ziel für weitere Explorationsarbeiten macht





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