ARD berichtet umfassend von der Tour de France 2026

Die ARD bietet 2026 erneut eine umfassende Berichterstattung von der Tour de France der Männer und der Frauen. Neben der Live-Übertragung im Ersten und in der Mediathek gibt es zahlreiche Zusatzformate wie Podcasts, YouTube-Reihen und detaillierte Liveticker.

Die 115. Ausgabe der Tour de France der Männer startet am Samstag, dem 4. Juli, in Barcelona. Das Erste überträgt das Rennen täglich, wochentags bereits ab 14.10 Uhr und am Wochenende mit wechselnden Anfangszeiten, unter der bewährten Federführung des Saarländischen Rundfunks.

Zusätzlich ist die gesamte Tour in der ARD-Mediathek sowie auf sportschau.de per Livestream verfügbar, begleitet von einem umfassenden digitalen Programm und Hörfunkberichterstattung. Jede Etappe wird zudem von Beginn an im Audiostream begleitet. Der Podcast "Tourfunk" liefert tägliche Kommentare und vertiefende Einblicke. Auf sportschau.de informs ein Liveticker, während soziale Medien wie Instagram, TikTok und Facebook der Sportschau täglich Highlights und Geschichten bieten.

Der YouTube-Kanal der Sportschau stellt Etappenzusammenfassungen bereit und führt die Reihe "Deine Tour" fort, in der die Radprofis Max Walscheid und Clara Koppenburg Training, Taktik und Technik erklären und deutsche Radstars Einblicke in ihren Alltag geben. In der ARD-Mediathek widmet sich "Mythos Tour 3 - Rising Stars" den aufstrebenden Stars im Radsport von Männern und Frauen und blickt dabei auch auf historische Aspekte der Tour zurück.

Die Route der Tour de France 2026 beginnt mit einem Mannschaftszeitfahren in Barcelona, verweilt zwei Tage in Katalonien und führt dann früh in die Pyrenäen. Bordeaux, die Dordogne und die Auvergne bilden wie gewohnt eine malerische Kulisse. Nach der ersten Hälfte bieten die Vogesen schwere Bergetappen, wobei besonders am Markstein im Elsass mit vielen deutschen Fans am Streckenrand zu rechnen ist.

Die letzte Woche in den Alpen verspricht ein besonderes Spektakel, da das legendäre Etappenziel Alpe d'Huez gleich zweimal von verschiedenen Seiten angefahren wird. Den Abschluss bildet ein bildgewaltiger Parcours über Montmartre und die Champs Élysées in Paris. Sportlich steht die Tour unter dem Zeichen des slowenischen Superstars Tadej Pogačar, der als Fünffachsieger in die Reihe der Tourlegenden aufsteigen möchte.

Die Konkurrenz ist jedoch stärker denn je: Der zweimalige Toursieger Jonas Vingegaard kam gerade vom Giro d'Italia, und mit Florian Lipowitz kämpft auch ein Deutscher nach seinem dritten Platz im Vorjahr erneut um das Podium, unterstützt von Olympiasieger Remco Evenepoel. Große Erwartungen gelten auch dem 19-jährigen Franzosen Paul Seixas, der im Frühjahr für Furore sorgte.

Martin Grasmück, Intendant des Saarländischen Rundfunks, betont: "Auch in diesem Jahr berichtet das ARD-Tour-Team unter Leitung des Saarländischen Rundfunks auf allen Ausspielwegen über das wichtigste Radrennen der Welt. Florian Lipowitz hat der Tour de France der Männer im vergangenen Jahr weiteren Auftrieb verliehen. Auch die Tour de France Femmes erfährt mehr und mehr Zustimmung.

Ich freue mich ganz persönlich auf die beiden Radrennen mit ihren faszinierenden Bildern und spannenden Etappen und danke unserem erfahrenen Tour-Team unter Leitung von Uli Fritz für den allseits hohen Einsatz in Redaktion, Technik und Produktion.

" Die Tour de France Femmes 2026 umfasst neun Etappen und startet am Samstag, dem 1. August. Das Erste überträgt unter Federführung des Saarländischen Rundfunks die ersten beiden und die letzten beiden Etappen im Hauptprogramm; die dazwischen liegenden Etappen werden in voller Länge im Livestream der ARD-Mediathek und auf sportschau.de gezeigt. Ergänzt wird das Angebot durch Zusammenfassungen auf YouTube, umfassende Hörfunkberichterstattung und Präsenz in sozialen Medien.

Der Podcast "Tourfunk" widmet sich täglich auch dem Frauenrennen. Die Euphorie in Frankreich ist groß, seit Pauline Ferrand-Prévot im vergangenen Sommer die Tour de France Femmes gewann. Nach dem Start am Genfer See führt die Route durch Burgund zum Mont Ventoux, dessen steile Flanken erstmals von den Frauen befahren werden. Das Finale mit der Krönung der Toursiegerin 2026 findet in Nizza statt.

Das deutsche Aufgebot umfasst die Paris-Roubaix-Siegerin Franziska Koch, die starke Debütantin Antonia Niedermaier und die Etappenjägerin Liane Lippert, die voraussichtlich deutliche Akzente setzen werden





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