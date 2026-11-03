ARD bestätigt Silvester-Schlagerbooom erneut in München

Die ARD sendet den Silvester-Schlagerbooom wieder live aus der Basketballarena München. Der Erfolg mit über 4,5 Millionen Zuschauern sichert die Fortsetzung.

Die ARD hat die Fortsetzung des erfolgreichen Senders " Silvester-Schlagerbooom" offiziell bestätigt. Die große Live-Show wird erneut aus der Basketballarena des FC Bayern in München übertragen. Damit entkräftet der Sender lange bestehende Spekulationen über eine Einstellung des Formats. Gleichzeitig senden auch ORF 2 und SRF 1 die Veranstaltung zeitgleich. Ursprünglich war die Show nur als einmaliges Jubiläumsevent konzipiert.

Starke Quoten sichern dritte Ausgabe

Der Grund für die erneute Bestellung liegt an den überdurchschnittlichen Einschaltquoten. Beim Jahreswechsel 2024/25 feierte die ARD damit das dreißigjährige Bestehen der "Feste"-Shows von Florian Silbereisen. Die erste Ausgabe erreichte rund 4,65 Millionen Interessierte und einen starken 24,5 % Marktanteil. Die Fortsetzung ein Jahr später bestätigte diesen Erfolg nahezu identisch. Erneut schalteten über 4,5 Millionen Menschen vor die Bildschirme ein.

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Gegenpol zur ZDF-Tradition etabliert

Besonders bemerkenswert ist die hohe Akzeptanz bei jüngeren Zielgruppen. Die Werte lagen dort deutlich über dem gesamten ARD-Schnitt. Inzwischen hat sich das Format zum direkten Gegenpol zur früheren ZDF-Silvestershow entwickelt. Das ZDF verabschiedet sich in diesem Jahr von seiner traditionellen Silvesterparty mit Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner. Statt einer großen Musikshow setzt das ZDF auf ein Silvester-Special von "Der Quiz-Champion".

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Auszeichnung und öffentliche Reaktionen

Für die ARD zahlt sich die strategische Entscheidung weiterhin aus. Erst kürzlich wurde der "Silvester-Schlagerbooom" mit dem Deutschen Fernsehpreis für die beste Regie ausgezeichnet. Florian Silbereisen zeigte sich über die Verlängerung erfreut. Eigentlich habe er nur mit einer einzigen Ausgabe gerechnet, erklärte der Moderator. Dass nun bereits zum dritten Mal gemeinsam gefeiert werde, sei vor allem dem großen Zuspruch des Publikums zu verdanken.

Karriere-Resümee des Moderators

Hinter dem Erfolg steht die langjährige Erfahrung des Senders. Vor 37 Jahren startete die Karriere des ARD-Stars Stefan Mross, der als Moderator oft mit Silbereisen in Verbindung gebracht wird. Dies unterstreicht die historische Bedeutung des Formats im deutschen Fernsehprogramm. Die Kombination aus etablierten Stars und moderner Inszenierung sorgt für die anhaltende Attraktivität. Der Sender plant weiterhin mit hohen Erwartungen für das kommende Jahr.