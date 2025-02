ARD Blue Hour am Valentinstag: Prominente treffen sich bei der Berlinale

Die ARD Blue Hour, ein wichtiges Branchen-Event der Berlinale, fand in diesem Jahr am Valentinstag statt. Prominente aus Fernsehen und Film trafen sich im Telegraphenamt, darunter Jannik Schümann, Detlev Buck, Mina Tander, Nicolette Krebitz, Uwe Ochsenknecht, Jutta Speidel, Christine Ursprung, Valerie Niehaus und Bettina Zimmermann. Die Gesprächsthemen des Abends waren unter anderem die Sparmaßnahmen beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, Timothée Chalamet und Tom Tykwers Eröffnungsfilm „Das Licht“.

Die ARD Blue Hour ist seit Jahren ein wichtiges Treffen der Branchenvertreter der Berlinale mit knapp 700 Gästen. In diesem Jahr fiel das Event direkt auf den Valentinstag, was zur Verteilung roter Rosen an die Gäste führte.

Im Telegraphenamt kamen sowohl neue als auch lang bekannte Gesichter aus Fernsehen und Film, darunter Jannik Schümann, Detlev Buck, Mina Tander ( „Cassandra“), Nicolette Krebitz (“Das Licht“), Uwe Ochsenknecht, Jutta Speidel, Christine Ursprung, Valerie Niehaus oder Bettina Zimmermann. Das praktische Who is Who- „Face Sheet“ der Prominenten umfasste dieses Jahr zwölf Seiten und konnte papiersparend am Eingang gescannt werden. Die überwiegenden Gesprächsthemen des Abends waren die Sparmaßnahmen beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, Timothée Chalamet, und immer wieder Tom Tykwers Eröffnungsfilm „Das Licht“. Sabin Tambrea, der mit seiner Frau Alice Dwyer ins Telegraphenamt kam, wollte „Das Licht“ von Tom Tykwer unbedingt noch sehen, da er am Eröffnungstag verhindert war. Martina Gedeck (“Das Leben der anderen“, „Die stillen Trabanten“) beklagte jüngst, dass es zu wenig realitätsnahe Filme gibt. Doch Tom Tykwers Film „Das Licht“ gefiel ihr ausnehmend gut, wie sie der Morgenpost verriet. „Der Film befasst sich sehr mit unseren Befindlichkeiten und unseren gesellschaftlichen Bewegungen.“ Ansonsten lobte sie den Film „I‘m Still here“ (deutscher Titel: „Für immer hier“), der sich auf der Shortlist für die diesjährigen Oscars befindet. Er handelt von einer Frau, die während der Militärdiktatur in Brasilien wie eine Löwin um ihre Familie kämpft und läuft derzeit im Kino. Und Tom Tykwer? Der kannte, umarmte oder begrüßte gefühlt alle Menschen bei der ARD Blue Hour. Alle wollten ein Stück haben vom Regisseur, der Berlin und die Berlinale verkörpert wie kein anderer. Doch Tykwer guckte nur kurz vorbei und sagte, dass er sich sehr auf das Dylan-Biopic mit Timothée Chalamet „A Complete Unknown“ freue, das er bisher noch nicht gesehen hat. Angesprochen darauf, dass Timothée Chalamet den Potsdamer Platz in Aufregung versetzte, weil er sich bis aufs Unterhemd auszog, sagte Tykwer: „Ich stehe auf den Typen. Er ist wirklich cool.“Tatort-Kommissarin Ulrike Folkerts brachte den Schal mit, den schon Meret Becker und Anna Thalbach bei der Eröffnung der Berlinale ausgerollt hatten. Er stammt von der Charity-Organisation SOS Humanity, die sich seit Jahren für die Seenotrettung Geflüchteter einsetzt. Die Organisation habe mehrere Prominente um Unterstützung gebeten und die Schals verteilt. Auch auf ihrem Top trug sie einen Sticker, der an mehr Menschlichkeit erinnerte. „Die Flüchtlingswelle hört einfach nicht auf und wird auch nicht aufhören“, erklärte Folkerts. „Ich habe den Eindruck, die Situation der Geflüchteten wird immer schlimmer. Und darauf muss man aufmerksam machen.“ARD Blue Hour am Valentinstag: Das waren die verliebtesten Paare Zur ARD Blue Hour kamen auch zahlreiche verliebte Paare. Darunter Viktoria und Heiner Lauterbach, die sich im Jahr 2000 kennengelernt hatten. Bevor der 71-jährige das Ex-Playmate Viktoria Skaf getroffen hatte, war er sicher gewesen: „Ich kann nicht treu sein.“ Außerdem hatte er mit Alkoholproblemen zu kämpfen. Nun ist er mit der 52-Jährigen aus dem Libanon sichtlich glücklich. Ebenfalls verliebt wirkten Klaas Heufer-Umlauf und Doris Golpashin. Mit der österreichischen Fernseh-Moderatorin ist der Meinungsmacher bereits seit 2012 liiert. Sie haben sich bei den Dreharbeiten zur Serie „Check Check“ kennengelernt und sollen zehn Jahre später heimlich in Italien geheiratet haben. Robert Stadlober kam mit seiner Freundin, der schweizerischen Schauspielerin Lia von Blarer. Die beiden sind im Herbst 2025 auch in der Sechsteiligen ARD-Serie „Hundertdreizehn“ zusammen zu sehen. Die Serie wird derzeit in Wien, Berlin und Köln gedreht.





