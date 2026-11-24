Die ARD-Produktion 'Der talentierte Mr. F' siegt bei den International Emmys in der Kategorie Arts Programming. Zwei Berliner Filmstudenten machen den Diebstahl ihres Kurzfilms zum Inhalt ihres preisgekrönten Dokumentarfilms über die Spurensuche.

Die deutsche Dokumentation "Der talentierte Mr. F" der ARD hat einen der wichtigsten Preise der internationalen Filmbranche errungen. Bei der Verleihung der International Emmys in New York sicherte sich die Produktion den begehrten Award in der Kategorie " Arts Programming", die Kunst- und Kulturproduktionen auszeichnet. Dieser Erfolg markiert einen bedeutenden Moment für die deutsche Dokumentationslandschaft und unterstreicht die internationale Strahlkraft von ARD-Produktionen.

Die beiden Protagonisten der Dokumentation, die Berliner Filmstudenten Moritz Henneberg und Julius Drost, wurden für ihre mühsame Spurensuche belohnt. Der Film begleitet die beiden jungen Männer auf ihrer Odyssee durch die USA, um den Mann zu finden, der ihren animierten Kurzfilm "Butty" gestohlen und sich die damit verbundenen Ruhm und Preise angeeignet hatte. Die Reise führte die beiden Filmemacher direkt zu dem Hochstapler, dessen Dreistigkeit den Ausgangspunkt für den preisgekrönten Dokumentarfilm bildete.

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Dokumentarfilm über Filmdiebstahl gewinnt bei den International Emmys

Der Sieg bei den International Emmys, die sich explizit an Fernsehwerken außerhalb der USA orientieren, ist für das Team der ARD-Produktion ein hoher Lohn. In New York konkurrierte "Der talentierte Mr. F" mit Beiträgen aus insgesamt 22 Ländern in 16 verschiedenen Kategorien. Der Erfolg bestätigt die Qualität der Inszenierung und die universale Resonanz, die die Geschichte der beiden Berliner Filmstudenten weltweit findet. Die Auszeichnung ehrt nicht nur das technische Können der Produktion, sondern auch die einzigartige Erzählweise, die ein krimielles Ereignis in eine tiefgründige künstlerische Dokumentation verwandelt hat.

Stolze Autoren und faszinierende Story: Zwei Jahre Arbeit gestohlen

Die Wurzeln dieser preisgekrönten Geschichte liegen im Jahr 2023, als Moritz Henneberg und Julius Drost ihren fast zwei Jahre lang produzierten Kurzfilm "Butty" im Internet wiederentdeckten. Die ergreifende Animation über einen tollpatschigen Haushaltsroboter war von einem jungen US-Amerikaner aus West Virginia geklaut worden. Der Dieb hatte den Titel geändert, sich selbst als Urheber angegeben und sogar in amerikanischen Talkshows aufgetreten, um das Werk zu bewerben. Für die ursprünglichen Schöpfer war dies ein schockierender Eingriff in ihre kreative Arbeit.

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Trotz des Diebstahls meldeten sich bei den beiden Autoren positive Emotionen. Der Dieb hatte mit dem gestohlenen Film zwölf verschiedene Preise gewonnen, was Henneberg und Drost als indirekte Bestätigung ihrer eigenen Qualität werteten. Henneberg erklärte der Deutschen Presse-Agentur, dass sie sich vor allem darüber gefreut hätten, dass ihr Film in den USA erfolgreich ankomme. Der Dieb habe sich für ihren Film entschieden, anstatt andere Werke zu stehlen, was sie als Ehre empfanden und die Faszination für die weitere Verfolgungstour noch steigerte.

Schnitzeljagd in den USA: List und Konfrontation mit dem Dieb

Nach der Entdeckung des Diebstahls entschlossen sich die Berliner Studenten, aktiv zu werden und reisten in die USA. Dort verfolgten sie die Spuren des Hochstaplers, den sie als "talentierten Mr. F" in den Dokumentartitel einarbeiteten. Mithilfe einer cleveren List gelang es ihnen, den Dieb zu einem persönlichen Treffen zu überreden. In diesem Konfrontationsszenario, das im Dokumentarfilm detailliert nachvollzogen wird, stellten sie den Mann auf ihre ganz eigene Art und machten ihn für seine Taten zur Rede.

Die beiden Filmemacher transformierten das negative Erlebnis eines Diebstahls in eine positive künstlerische Chance. Sie sahen in der "Schnitzeljagd" durch die USA einen einzigartigen Stoff, der die Prinzipien guten Storytellings erfüllte. Die persönliche Distanz zu den Ereignissen und die direkte Konfrontation boten das notwendige Material für einen Film, der über reine Dokumentation hinausgeht und die psychologischen Aspekte von Kreativität, Plagiat und Rache erkundet. Dieser perspektivische Wechsel war entscheidend für die spätere Auszeichnung bei den Emmys.

Niederlage für 'Lenas Hof' und Sonderpreis für Gerhard Zeiler

Nicht ganz so erfolgreich verlief der Abend für die deutsche Kinderanimationsserie "Lenas Hof", die als einer von zwei deutschen Beiträgen nominiert war. Die ZDF-Produktion unterlag in ihrer Sparte einer britischen BBC-Produktion namens "Die Vogelscheuchenhochzeit". Regisseurin Elena Walf betonte bei der Nominierung die thematische Tiefe der Serie, die das Zusammenleben unterschiedlichster Tiere ohne Sprache erzählt. Die Protagonistin Lena ist Vegetarierin und verkauft keine Tiere, was die Serie von anderen Kindersendungen abhebt.

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Die Serie "Lenas Hof" hatte zuvor bereits zahlreiche Preise gewonnen, wobei der Großteil dieser Auszeichnungen vom Kinderpublikum vergeben wurde. Trotz dieses vorherigen Erfolgs blieb die Trophäe in der Kategorie, in der sie bei den International Emmys antrat, aus. Der Fokus der Jury lag in diesem Jahr eindeutig auf anderen Produktionen, was den Erfolg von "Der talentierte Mr. F" in der Kategorie Arts Programming umso deutlicher hervortreten lässt.

Zudem erhielt der österreichische Medienmanager Gerhard Zeiler den sogenannten "Directorate Award". Dieser Sonderpreis wird jährlich für den globalen Einfluss auf die Kunst und Wissenschaft des Fernsehens verliehen. Die Vergabe dieses Preises unterstreicht die internationale Ausrichtung der International Emmys und ehrt Persönlichkeiten, die über nationale Grenzen hinweg erhebliche Veränderungen im Medienbereich bewirkt haben. Damit verbunden ist die Anerkennung von strategischen Visionen, die das Fernsehen weltweit geprägt haben.