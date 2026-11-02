ARD-Doku-Spielfilm Benko: NDR sendet strittigen Film über Immobilienmogul

Der NDR zeigt den Doku-Spielfilm Benko. Er thematisiert den Aufstieg und Fall des umstrittenen Immobilienunternehmers René Benko unter strenger Geheimhaltung.

Der Norddeutsche Rundfunk ( NDR) strahlt heute in seiner Prime-Time-Sendung um 20.15 Uhr den streng geheimen Doku-Spielfilm "Benko" aus. Der Filmporträtiert den turbulenten Aufstieg und den jähen Fall des österreichischen Immobilienmoguls René Benko, der einst als milliardenschwerer Finanzjongleur galt. Die Ausstrahlung erfolgt unter größten Vorbehaltsmaßnahmen, da die Produzenten rechtliche Risiken minimieren und eine mögliche Blockade durch Klagen vermeiden wollen.

Drei Tage vor der offiziellen Erstausstrahlung erhielten ausgewählte Journalisten eine exklusive Vorabversion des Films. Dieser Prozess verlief unter extrem strenger Aufsicht der Produktion, um unbefugte Kopien und vorzeitige Veröffentlichungen zu unterbinden. Sogar die personalisierten Streaming-Kopien, die an die Presse verteilt wurden, enthielten einen auffälligen Schutzmechanismus: Über einen Zeitraum von 90 Minuten verdeckte der eigene Name des Empfängers das Bild, sodass eine unbemerkte Weitergabe der Inhalte praktisch unmöglich war.

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Kunstwerk statt Dokumentation zur Rechtsabsicherung

Die extreme Geheimhaltung dient einem spezifischen juristischen Zweck: Der Film soll explizit als künstlerisches Werk und nicht als authentische Dokumentation verstanden werden. Dieses Design soll verhindern, dass René Benko erfolgreich einen Gerichtsprozess wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung anstrengen kann. Um diese Trennung zur Realität zu machen, ähnelt der Hauptdarsteller dem realen Benko in keiner Weise.

Der obersteirische Kabarettist Thomas Stipsits spielt die Hauptrolle und unterscheidet sich optisch und charakterlich deutlich vom Original. Während der echte René Benko oft sardonisch grinst und als weltgewandter Krösus auftritt, wirkt Stipsits im Film eher fies, feist und bieder. Diese bewusste Entfremdung ist ein zentrales Element der Strategie, um den Film in den Schutz der künstlerischen Freiheit einzuordnen und keine Faktenbehauptungen aufzustellen.

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Heino Ferch als manipulativer Einflüsterer

Zur Verstärkung der dramaturgischen Schattenseiten fungiert Heino Ferch als der zweite Benko, ein Charakter, der als das böse Gewissen oder als innerer Stimulus dient. Ferch, der bereits 63 Jahre alt ist, flüstert seinem Film-Partner die strategischen Tricks und Kniffe ein, die benötigt werden, um Investoren zu locken und immer neue Finanzspritzen für den Signa-Konzern zu akquirieren.

Die Dialoge offenbaren die psychologische Manipulation hinter dem Geschäftsmodell. Ein Zitat aus dem Film zeigt den Rat: "Sag nicht Imperium, sag lieber Familie." Ein anderes Beispiel verdeutlicht die rhetorische Strategie: "Er liebt das Wort garantiert, keiner glaubt es, aber jeder will es hören." Diese Inszenierung dient dazu, die Mechanismen der Geldbeschaffung und das Ignorieren von Risiken transparent zu machen, ohne sich als reine Tatsachenbehauptung zu exponieren.

Politische Verflechtungen und historische Bezüge

Um die historische Dimension und die reale Bedeutung des Signa-Imperiums zu untermauern, nutzt der Film fernernde Hintergrundbilder, die Original-Benko in Gesellschaft einflussreicher Politiker zeigen. Dazu gehören etwa der damalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz und der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz, der sich vom "Wunder-Wuzzi" aus Österreich ein politisches Denkmal im Hamburger Hafen erschaffen ließ.

Eine zentrale Szene bezieht sich auf Äußerungen von Olaf Scholz aus dem Jahr 2018 über den damals noch florierenden Konzern. Scholz betonte damals die Finanzstärke von Signa, die über ein A+ Rating verfüge und Hamburg eine Garantie in Höhe von 250 Millionen Euro abgegeben habe. Er äußerte seine Erwartung, dass die Hamburger Bevölkerung stolz sein würde, wenn der Elbtower fertiggestellt sei, und dies als seine politische Leistung sehen würde. Der Elbtower sollte ursprünglich 245 Meter hoch werden, ist heute jedoch eine milliardenteure Bauruine mit einer Höhe von lediglich 100 Metern.

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Rechtliche Konsequenzen und aktuelle Verfahren

Der Kontrast zwischen der damaligen Euphorie und der aktuellen Realität ist drastisch. Während Benko 2014 noch in einer Traumvilla in Innsbruck residierte und sein Vermögen auf bis zu 6 Milliarden Euro geschätzt wurde, ging sein Imperium 2023 pleite. Der sogenannte "Wunder-Wuzz" ist bereits wegen Insolvenzverschleppung verurteilt und sitztCurrently seine erste Strafe von zweieinhalb Jahren ab. Diese Verbüßung erfolgt unter strengen Auflagen, wobei er sich mit einer elektronischen Fußfessel in einem 60 Quadratmeter großen Mietraum befindet.

Die aktuelle Woche steht im Zeichen des anstehenden Hauptverfahrens. Benko muss sich der Anklage wegen Betrugs, Untreue und vieler weiterer schwerwiegender Vorwürfe stellen. Die Strafmaß, die ihm bei einer Verurteilung droht, beläuft sich auf bis zu zehn Jahre Haft. Für Beobachter, die den NDR-Film gesehen haben, wird deutlich, wie schwer es dem ehemaligen "Finanz-Ikarus" fallen wird, sich aus dieser rechtlichen und finanziellen Schlinge zu befreien.