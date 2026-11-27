Eine neue ARD-Dokumentation begleitet Ex-Skispringer Sven Hannawald acht Monate lang und enthüllt seine Kämpfe gegen Depressionen und die Rückkehr zum Sport.

Die ARD strahlt eine hochaktuelle Dokumentation über die Karriere und das Leben des ehemaligen Skisprung-Legenden Sven Hannawald aus, die als unverzichtbare Empfehlung für Fans des Wintersports gilt. Diese Produktion begleitet den heutigen Bundestrainer acht Monate lang und bietet einen intimen Einblick in die persönliche Entwicklung des Sportlers, der 2002 als erster Athlet überhaupt alle vier Springen der Vierschanzentournee gewann.

Sven Hannawald und die Herkunft als Sven Pöhler

Der Ex-Skispringer und ARD-Experte Sven Hannawald, der heute 52 Jahre alt ist, rückt in der Doku die ersten Lebensjahre in den Vordergrund, in denen er noch unter dem Namen Sven Pöhler bekannt war. Viele Zuschauer wissen nicht, dass Hannawald erst durch die verspätete Hochzeit seiner Eltern im Jahr 1991 rechtlich zu Sven Hannawald wurde. Er erinnert sich daran, diesen Namen mit Freude gefeiert zu haben, da er ihm besser gefiel als der Geburtsname.

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Als Hannawald später die Kappe des "Pöhler" trug, was während seiner Zeit beim Fußballverein Borussia Dortmund von 2008 bis 2015 als Begriff für Lockerheit und Leidenschaft geprägt wurde, empfand er eine gewisse Wehmut. Dieser Kontrast zwischen dem öffentlichen Image und der privaten Identität bildet einen zentralen emotionalen Anker der Dokumentation, der die menschliche Seite der Sportikone zeigt.

Kämpfe mit Magersucht und Depressionen

Die Dokumentation erzählt offen und schonungslos von der Zeit, in der Hannawald seine typische Lockerheit verlor und gesundheitlich massiv ins Straucheln geriet. Der Sportler entging knapp der Magersucht und rutschte in eine schwere Depression, ehe er Jahre später mit neuer Leidenschaft in den Sport zurückkehrte. Diese physischen und psychischen Hürden werden in der Doku detailliert aufgezeigt, ohne die Schwierigkeiten dieser Phase zu beschönigen.

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Wettbewerbsdruck und Konflikt mit Adam Małysz

Nach seinem historischen Triumph im Jahr 2002 folgte auf den Jubel in Bischofshofen ein erbitterter Konkurrenzkampf mit der polnischen Skisprung-Legende Adam Małysz. Die Atmosphäre wurde durch polnische Fans getrübt, die Steine mit Schnee umwickelten und auf die Konkurrenten warfen. Hannawald berichtet, dass er bei der Skiflug-WM in Harrachov in Tschechien im Sessellift auf dem Weg zur Schanze saß und schutzlos den herabfallenden Gegenständen ausgesetzt war.

Zum Glück traf ihn das Geschoß nicht, wie der Ex-Profi bestätigt. Auch Konkurrent und Freund Martin Schmitt sowie der ARD-Kommentator Tom Bartels kommen in der Dokumentation zu Wort und ergänzen Hannawalds Sichtweise. Diese Einblicke zeigen die hohen psychischen Belastungen, die mit internationalen Wettkämpfen auf höchstem Niveau einhergehen, und machen die Dimension des damaligen Erfolgs erst richtig greifbar.

Familie als Rückhalt und Veröffentlichungstermine

Hannawalds größter Rückhalt im Leben ist derzeit seine Familie, mit der er in der Nähe von München lebt. Seine beiden Kinder Glen, neun Jahre alt, und Liv, sieben Jahre alt, haben sogar kurze Auftritte in der Dokumentation. Ehefrau Melissa wird ebenfalls zu Wort kommen und trägt zur Darstellung des familiären Umfelds bei, das die professionelle Belastung ausgleicht.

Die Doku ist ab dem 28. November im Streaming-Verfügbar und wird am Neujahrstag sowie am 3. Januar 2027 live in der ARD im Anschluss an die Übertragung der Vierschanzentournee ausgestrahlt. Während der DSV weiterhin darauf hofft, dass die DSV-Adler zu Neujahr in Garmisch-Partenkirchen um den Tournee-Sieg mitspringen können, bleibt der beste deutsche Springer auf Platz 20. Die Dokumentation gilt als obligatorische Skisprung-Nostalgie für alle Zuschauer.