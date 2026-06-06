ARD-Dokumentation zur Fußball-WM in den USA: Ingo Zamperoni und Philipp Awounou werfen einen kritischen Blick auf das Event

Die beiden Journalisten Ingo Zamperoni und Philipp Awounou haben sich für die ARD vor der bald beginnenden Fußball-WM in den USA umgeschaut und darüber einen Dokumentarfilm gedreht. In der NDR Talk Show werfen sie am Freitagabend einen ganz eigenen Blick auf das Event. Ingo Zamperoni kennt man eigentlich als Moderator der "Tagesthemen". Doch er hat inzwischen die eine oder andere Doku gedreht. Für seine letzte Dokumentation war er gemeinsam mit seinem Kollegen Philipp Awounou in den USA, die in diesem Jahr gemeinsam mit Kanada und Mexiko die Fußball-Weltmeisterschaft austragen. "Spielfeld der Macht" ist der Titel, den sie ihrem Dokumentarfilm gegeben haben, der am kommenden Montag um 20.15 Uhr im ersten läuft und schon jetzt in der...

Die beiden Journalisten Ingo Zamperoni und Philipp Awounou haben sich für die ARD vor der bald beginnenden Fußball-WM in den USA umgeschaut und darüber einen Dokumentarfilm gedreht.

In der NDR Talk Show werfen sie am Freitagabend einen ganz eigenen Blick auf das Event. Ingo Zamperoni kennt man eigentlich als Moderator der "Tagesthemen". Doch er hat inzwischen die eine oder andere Doku gedreht. Für seine letzte Dokumentation war er gemeinsam mit seinem Kollegen Philipp Awounou in den USA, die in diesem Jahr gemeinsam mit Kanada und Mexiko die Fußball-Weltmeisterschaft austragen.

"Spielfeld der Macht" ist der Titel, den sie ihrem Dokumentarfilm gegeben haben, der am kommenden Montag um 20.15 Uhr im ersten läuft und schon jetzt in der..





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