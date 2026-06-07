ARD-Experte über die fehlende WM-Stimmung, das XXL-Turnier und den Druck für die DFB-Elf. Eines der größten Themen sind die Ticketpreise und wie viel da für einen Parkplatz, den Transport und die Karten verlangt wird.

ARD-Experte über fehlende WM-Stimmung, das XXL-Turnier und Druck für die DFB-Elf. Eines der größten Themen sind die Ticketpreise und wie viel da für einen Parkplatz, den Transport und die Karten verlangt wird.

Meine Vermutung beziehungsweise Hoffnung ist, dass die Preise kurz vor Turnierbeginn noch einmal drastisch sinken werden. In den USA sind die Preise bei der NFL und anderen Ligen traditionell hoch. Dort sind es aber in der Regel Amerikaner, die zu den Spielen gehen, und die werden als Kunden betrachtet, Fußball-Anhänger im Rest der Welt hingegen werden von den Klubs nicht ausschließlich als Kunden angesehen. Bei einer WM sind viele Zuschauer keine Amerikaner.

Die sind dieses Preisniveau nicht gewohnt. Dazu kommen Unterkunft, Reise, Visum. Es ist schon abenteuerlich, was man für einen Aufwand betreiben muss, um dorthin zu kommen. Da nehmen Fußballfans schon viel auf sich.

Ich habe aber auch Leute getroffen, die sagen: Jetzt ist das Fass zum Überlaufen gekommen. Ich will es nicht mehr anschauen oder unterstützen. Die Kritik richtet sich natürlich gegen die Fifa und Präsident Gianni Infantino. Der Ruf des Verbands war noch nie wirklich gut, aber erreicht er aktuell einen Tiefpunkt?

Ich glaube, der Fifa-Chef ist immun gegen Kritik. Ich wüsste gar nicht, wann der Ruf der Fifa mal gut war, und es wird jetzt auch nicht besser mit all den Maßnahmen. Man kann verfolgen, wie Infantino täglich dafür kämpft, dass es eine gute WM wird. Er verbiegt sich in alle Richtungen, um US-Präsident Donald Trump zu gefallen.

Das tut er, um keine Spiele verlegen zu müssen, um Iran dabeibehalten zu dürfen. Er versucht, ein super Turnier zu organisieren. Das ist auch der Auftrag, der Job der Fifa. Aber bei den Wegen, die er da in den vergangenen Jahren gegangen ist, ist es völlig legitim, das auch zu kritisieren.

Es ist schon brutal, weil auch er, glaube ich, nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann: Das wird eine sichere WM, bei der alle herzlich willkommen sind. Selbst wenn es keine gute WM wird, wird er aber immer noch einen Weg finden, zu sagen: Es war die beste WM aller Zeiten. Er hat viele Jahre bei Sepp Blatter zuschauen können und dann noch einen draufgesetzt in Sachen Kompromiss- und Schamlosigkeit.

Man muss den Menschen etwas nur oft genug erzählen, bis sie es irgendwann glauben. Das ist so eine Fifa-Doktrin, wo ich denke: Okay, die Organisation hat es geschafft, immer mehr zu wachsen, immer mehr Geld einzusammeln. Da können sich Journalisten und Fans beklagen, am Ende gehen wir alle hin. Das einzige Mittel, das zu ändern, ist, keine Tickets mehr zu kaufen und nicht mehr den Fernseher einzuschalten.

Aber wir kritisieren und trotzdem gehen wir hin. Das ist das, was Infantino verstanden hat. Das Spiel ist unkaputtbar. Deswegen kann er mit seiner Fifa einfach so weiter agieren, weil es keine Konsequenzen gibt.

Denn nur die wenigsten sind konsequent, entziehen sich dem Fußball und sagen: Ich bezahle nicht mehr. Das ist die Realität, das weiß er und hat das zur Perfektion gebracht. Mit 48 Mannschaften und 104 Spielen ist es die bisher größte Fußball-WM der Geschichte. Ist eine Obergrenze für die Größe des Turniers erreicht?

Für uns Fußball-Fans ist es aber schon enorm, wie viel Fußball stattfindet - nicht nur bei der WM, sondern auch auf dem Weg dorthin. Wegen der Menge der Spiele kann es zwar auch mal sein, dass es Partien gibt, die uninteressant, langweilig oder sehr einseitig sind. Das haben wir bei der Klub-WM 2025 gesehen. Aber Fußball ist immer noch ein verdammt cooler Sport, sodass die Leute nicht satt werden von Fußball und den Geschichten drumherum.

Das ist meine Wahrnehmung. Was trauen Sie den Engländern unter Thomas Tuchel zu? Ich glaube, dass sie durchaus Chancen haben, weit zu kommen. Ich sehe sie aber auch nicht ganz auf dem Niveau von Spitzenteams wie Frankreich und Spanien.

Diesen Druck haben doch alle großen Nationen. Die Deutschen empfinden es doch gar nicht anders. Wir sind zuletzt zweimal in der Vorrunde ausgeschieden. Wir haben massiven Druck.

Ich will gar nicht an Brasilien denken, was die empfinden, weil der letzte Titel von 2002 ist





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