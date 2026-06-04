Die britische Serie 'Das Gold' wird im Sommer 2026 kostenlos im ARD-Programm und in der ARD-Mediathek ausgestrahlt. Die Geschichte basiert auf dem spektakulärsten Raubüberfall Europas, der 1983 in einem Sicherheitsdepot von Brink's-Mat bei London stattfand.

ARD holt international gefeiertes True-Crime-Drama ' Das Gold ' nach Deutschland. Die britische Serie mit Hugh Bonneville und Dominic Cooper wird im Sommer 2026 kostenlos im ARD -Programm und in der ARD -Mediathek ausgestrahlt.

Die Geschichte basiert auf dem spektakulärsten Raubüberfall Europas, der 1983 in einem Sicherheitsdepot von Brink's-Mat bei London stattfand. Die Serie teilt den Stoff in zwei Staffeln auf, wobei die erste Staffel den Überfall und die frühen Ermittlungen von Scotland Yard rekonstruiert und die zweite Staffel die langfristigen Folgen zeigt. Der Überfall markierte den Beginn eines weitverzweigten Komplexes aus Geldwäsche, Strohmännern und internationalen Verbindungen. Ein Großteil der Beute blieb verschwunden - bis heute.

Die Serie wurde von Neil Forsyth entwickelt und gemeinsam mit BBC Studios und anderen britischen Kreativen produziert





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