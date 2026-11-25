Das schwimmende Zuhause von Hauke Jacobs liegt im Hafen unter Wasser. Warum die „Princess of Schwanitz“ sank.

Die Schauspieler Jana Klinge, Hinnerk Schönemann, Marleen Lohse und Cem Ali Gültekin stehen auf dem Boot „Princess of Schwanitz” in der Serie „Nord bei Nordwest”.

Nur noch der Kajütenaufbau ragt aus dem Wasser. Schauspieler Hinnerk Schönemann reagiert emotional – und dreht bereits Szenen am versunkenen Schiff. Traurige Nachricht für Fans der ARD-Krimiserie „Nord bei Nordwest“: Die aus der Serie bekannte „Princess of Schwanitz“ ist am Montag im Hafen von Orth auf der Ostseeinsel Fehmarn gesunken. Eine Hafenmitarbeiterin bestätigte auf Nachfrage einen entsprechenden Bericht der „Lübecker Nachrichten“.

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Von dem Schiff, das eigentlich „Seeadler“ heißt, ragt nur noch der Kajütenaufbau aus dem Wasser. Warum es sank, ist bislang unklar. Eine Spezialfirma soll das Schiff bergen. Die Feuerwehr legte Ölsperren aus, um das Austreten von Kraftstoffen zu verhindern.

In der ARD-Serie diente das Schiff als schwimmendes Zuhause von Kommissar und Tierarzt Hauke Jacobs, gespielt von Hinnerk Schönemann.

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„Das ist sehr emotional“, sagte der Schauspieler den „Lübecker Nachrichten“: „Dass das Boot nun dem Klabautermann Guten Tag gesagt hat, ist extrem traurig. “ Derzeit laufen die Dreharbeiten für eine weitere Folge der Krimiserie. Mit dem 51-Jährigen wurden bereits Szenen am versunkenen Schiff gedreht. Wie die „Lübecker Nachrichten“ berichteten, wurde die „Seeadler“ 1946 in Travemünde gebaut und als Fischkutter eingesetzt.

Ursprünglich trug das Schiff den Namen „Gertrud“. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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