Die ARD-Show Wer weiß denn sowas stößt auf Kritik wegen wiederkehrender Promi-Gäste. Der Sender rechtfertigt die Rotation mit der täglichen Ausstrahlung.

Die ARD -Sendergemeinschaft muss sich nach der Rückkehr ihrer beliebten Quizshow Wer weiß denn sowas mit massiver Kritik auseinandersetzen. Direkt nach dem Wiedereinstieg in das Vorabendprogramm des Ersten hagelt es Beschwerden von Zuschauern, die sich über die Zusammensetzung der prominenten Gäste ärgern. Der Sender versucht nun, durch eine klare Statement die Aufregung zu dämpfen und die Gründe für die Besetzungspolitik zu erläutern.

Neustart im Ersten mit Kai Pflaume

Das Format ist seit Kurzem fester Bestandteil des täglichen Sendeplans im Programm des Ersten. Moderator Kai Pflaume leitet die Sendung nun jeden Tag um 18 Uhr, nachdem das Quiz den Sendeplatz von Gefragt - Gejagt übernommen hat. Diese Strategie des Senders zielt darauf ab, die Quote im Vorabendprogramm zu stabilisieren und das bestehende Markenbewusstsein der Show weiter zu festigen. Die Entscheidung für diesen Sendeplatz war Teil einer größeren Umstrukturierung innerhalb des Programms.

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Die Show gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Formaten im deutschen Fernsehen. Mit dem Neustart unter der Moderation von Kai Pflaume erwartete der Sender erneut hohe Einschaltquoten. Die direkte Nachfolgesituation zu anderen etablierten Formaten zeigt den Stellenwert, den die ARD diesem Quizprogramm beimisst. Dennoch stößt die tägliche Ausstrahlung nicht nur auf Begeisterung bei der Zielgruppe.

Reaktion auf Ausgabe vom 12. November 2026

In der Ausgabe vom 12. November 2026 eskalierte die Kritik in den sozialen Medien deutlich. Viele Fans bemängelten, dass es sich bei den aktuellen Sendungen nicht um neue Inhalte handele, sondern um Wiederholungen älterer Folgen. Einige Zuschauer auf Facebook fragten skeptisch nach dem Entstehungsdatum der Ausstrahlung, da die Gesichter der Prominenten ihnen vertraut vorkamen. Die Erwartungshaltung der Zuschauer ist hoch, da die Show für frische Impulse steht.

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Kritiker halten fest, dass bestimmte Gäste gefühlt alle paar Wochen erneut in der Sendung sitzen. Dies führt bei der Fangemeinde zu Frustration, da sie das Gefühl haben, den gleichen Programmablauf zu konsumieren. Die Unzufriedenheit zeigt, dass die Spannung des Ratespiels leiden kann, wenn die menschliche Komponente der Show nicht variiert wird. Die Diskussion wurde schnell größer und erreichte eine kritische Masse in den Online-Kanälen.

ARD rechtfertigt Wiederholungen der Gäste

Der offizielle Kanal der Sendung reagierte schließlich direkt auf die Vorwürfe und stellte klar, dass es sich bei der betroffenen Ausgabe um eine reguläre Erstausstrahlung gehandelt habe. Die Redaktion verwies darauf, dass es eine bewusste Strategie sei, Gäste wiederholt einzuladen. Man fragt rhetorisch, warum man dies nicht tun sollte, und begründet die Praxis mit der Notwendigkeit von Kontinuität und bekannten Gesichtern. Die ARD will damit die Zuschauerbindung stärken.

Hinter der Kritik steckt ein strukturelles Problem täglicher Formate. Bei fünf Ausgaben pro Woche ist es langfristig kaum möglich, ständig komplett neue Promi-Besetzungen zu finden. Besonders nach mehr als elf Jahren Laufzeit hat das Archiv bereits viele Interviews geführt. Die Auswahl der Gäste wird durch die Häufigkeit der Ausstrahlungen zwangsläufig eingeschränkt, was die Sender vor eine logistische Herausforderung stellt.

Rekordhalter und interne Statistiken der Show

Wie häufig manche Gäste bereits in der Show saßen, zeigt die interne Statistik des Senders. Den aktuellen Rekord hält der Schauspieler Christoph Maria Herbst, bekannt aus der Serie Stromberg, mit insgesamt 28 Auftritten. Diese Zahl unterstreicht die langjährige Verbundenheit der Gäste mit dem Format. Die ARD nutzt diese Wiedererkennungswerte aktiv im Programm.

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Dahinter folgen Paul Panzer und Jürgen Vogel mit jeweils 23 Teilnahmen. Diese Namen sind fester Bestandteil der Show-Geschichte und für viele Zuschauer mit positiven Erinnerungen verbunden. Die Häufigkeit der Auftritte spiegelt auch die Verfügbarkeit der Stars wider. Nicht jeder prominente Gast ist für ein tägliches Format verfügbar oder interessiert.

Quoten-Garant trotz anhaltender Diskussionen

Trotz der anhaltenden Diskussionen in den sozialen Medien bleibt Wer weiß denn sowas ein Quoten-Garant für Das Erste. Die Zahlen rechtfertigen die aktuelle Strategie des Senders weiterhin. Andere Sender wie ProSieben und Sat.1 haben Mitte 2027 andere Formate umstrukturiert, was den Wettbewerbsdruck erhöht. Zuschauer müssen sich nun nach Alternativen umsehen.

Die Show stand zuletzt bereits mehrfach wegen verschiedener Themen in der Kritik. Dazu zählten auch die Verteilung im Studio und spezifische Gästeauftritte. Dennoch ist die Popularität des Formats unbestritten. Die ARD wird die Besetzungspolitik wahrscheinlich beibehalten, solange die Einschaltquoten hoch bleiben. Die Balance zwischen Frische und Bewährtem bleibt die zentrale Herausforderung.