Die ARD-Sportjournalistin Julia Scharf (45) agiert erstmals vor der Kamera in der Produktion 24 Türchen zu Dir mit Christian Tramitz und Leo Reisinger.

Die bekannte Gesichter der ARD, Julia Scharf, hat sich ein neues berufliches Feld erobert. Die 45-jährige Sportmoderatorin ist nicht nur aus der Sportschau bekannt, sondern steht nun auch als Schauspielerin vor der Linse. Dieser Wechsel markiert einen spannenden Schritt in ihrer Karriere, ohne dass sie ihre Heimat im Sport völlig verlässt. Sie nutzt ihre Erfahrungen aus dem Nachrichtenfeld für eine neue Herausforderung.

Erste Schauspielerfahrungen vor der Kamera

Julia Scharf probt sich aktuell auf einem völlig neuen Spielfeld aus. Bisher ist die Expertin dafür bekannt, Leistungssportler vor die Kamera zu holen, da sie selbst Ski und Snowboard fährt. Jetzt stand die Moderatorin plötzlich selbst im Fokus der Kamera. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um einen vollständigen Jobwechsel, da der Sport vorerst weiterhin ihre Domäne bleibt. Sie integriert ihre neuen Rollen in ihr bestehendes Berufsprofil.

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Zusammenarbeit mit prominenten Kolleg

Ein spezieller Star-Auflauf war für die Produktion im Jahr 2024 geplant. Zu den Beteiligten gehörten Christian Tramitz mit 72 Jahren, Inez Bjørg David mit 44 Jahren, Leo Reisinger mit 48 Jahren und Michael A. Grimm mit 56 Jahren. Die Dreharbeiten fanden im Rahmen der Produktion 24 Türchen zu Dir statt, bei der Scharf eine Rolle als Reporterin übernahm. Diese Rolle schien perfekt zu passen, da sie ihr journalistisches Handwerk mit Schauspielerei verband.

Die Initiative ging von Leo Reisinger aus, der zuvor bereits als Gast in einer ihrer Sportsendungen zu sehen war. Er kontaktierte Scharf später persönlich und fragte, ob sie sich eine Mitwirkung in einem Film vorstellen könnte. Scharf bejahte die Anfrage sofort, da sie die Gelegenheit als natürlich logische Erweiterung ihres Spektrums ansah. Sie beschreibt die Erfahrung als großartig, insbesondere da sie viel über Geschwindigkeit aus den Erfahrungen ihrer Kollegen lernen konnte. Die Profis waren laut ihren Angaben immer perfekt vorbereitet.

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Besondere Highlights bei den Dreharbeiten

Während der Dreharbeiten wartete ein besonderes Highlight auf die 45-jährige Moderatorin. Da sie mit ihrer Familie am Schliersee lebt und die Berge sehr liebt, wurde dieser Aspekt bei der Planung berücksichtigt. Scharf durfte in einer mächtigen Pistenraupe mit nach oben fahren, um die Szenerie optimal in Szene zu setzen. Dieser Moment war für sie emotional bedeutsam, da er ihre Leidenschaft mit ihrer neuen künstlerischen Rolle verband.

Die Situation bot ihr Einblicke in eine mögliche Zukunftsstrategie. Sie schilderte, dass sie bereits angedeutet hat, falls der Sport und auch die Schauspielerei in ferner Zukunft nicht mehr ihre Aufgaben sein sollten. Dann wäre der Betrieb einer Pistenraupe am Hang ihre Exit-Strategie. Der Anblick der Lichter im Tal von oben erschien ihr als schöner Gedanke für diesen hypothetischen Karrierepfad.