Die ARD-Telenovelas Rote Rosen und Sturm der Liebe gehen in die Winterpause. Ersatzprogramm mit Sport und Weihnachtsfilmen ab Mitte Dezember bis zur Rückkehr im Januar 2026.

Die ARD verschiebt die Ausstrahlung der beliebten Telenovelas " Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" für mehrere Wochen. Zuschauer müssen sich auf eine Unterbrechung des gewohnten Nachmittagsprogramms einstellen, da beide Formate in die traditionelle Winterpause gehen. Die genauen Startdaten für die Wiederaufnahme der Episoden stehen aktuell noch nicht fest, jedoch wird eine Rückkehr in der zweiten Januarhälfte erwartet.

Programmumstellung auf Sport und Weihnachtsfilme

Anstelle der beiden Langleiter sendet das Erste ab Mitte Dezember ein alternatives Angebot. Die ARD stellt das Programm auf sportliche Inhalte und klassische Weihnachtsfilme um. Am 21. Dezember steht um 14.03 Uhr der Film "Oh Tannenbaum" auf der Liste, gefolgt von "Weihnachten ... ohne mich, mein Schatz" um 15.30 Uhr. Am Folgetag laufen zur ursprünglichen Sendezeit der Telenovelas die Produktionen "Alle unter einer Tanne" und "Der Wunschzettel".

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Über 20 Jahre Erfolgsgeschichte im Ersten

Die beiden Serien zählen zu den absoluten Traditionsformaten des öffentlich-rechtlichen Senders. "Sturm der Liebe" läuft bereits seit 2005 und "Rote Rosen" seit 2006 ununterbrochen im Programm. Damit blicken beide Formate auf mehr als zwei Dekaden Ausstrahlung zurück. Produzent Jan Diepers betonte kürzlich, dass die Serie um Liebe, Umbruch und Neubeginn seit unglaublichen 20 Jahren Orientierung bietet und Themen wie Selbstbestimmung und Fürsorge behandelt.

Produzentenstatement und aktuelle Staffeln

Jan Diepers erklärte gegenüber TV-Magazinen, dass die Geschichten nah am echten Leben stattfinden und Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen in den Mittelpunkt stellen. Aktuell feiert "Rote Rosen" ein besonderes Jubiläum mit der 25. Staffel. "Sturm der Liebe" dreht sich weiterhin um das Fünf-Sterne-Hotel Fürstenhof im fiktiven Landkreis Bichlheim-Krauting und feierte im vergangenen Jahr sein eigenes 20-jähriges Bestehen.

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Laufende Ausstrahlung und Sendezeiten

Bis zum Beginn der Pause laufen die Produktionen wie gewohnt mit neuen Folgen im Nachmittagsprogramm. Der Zuschauerfluss beginnt montags bis freitags um 14.10 Uhr mit "Rote Rosen". Nach einer kurzen Unterbrechung durch die "Tagesschau" startet "Sturm der Liebe" um 15.10 Uhr. Die Reihenfolge bleibt dabei konsistent, sodass sich regelmäßige Viewer an den gewohnten Strukturen orientieren können.

Zukunft der Formate und Staffelverlängerung

Trotz der bevorstehenden Pausen ist die Zukunft der Serien gesichert. TV Spielfilm berichtete, dass das Erste im Juni 2026 die Verlängerung von "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" um jeweils 180 weitere Folgen beschlossen hat. Allerdings wird die Produktionszahl im Vergleich zu früheren Jahren aufgrund von Spardruck bei der ARD sinken. Eine vollständige Wiederaufnahme wird für Mitte Januar anvisiert, wobei die Winterpause 2026 bereits bis zum 12. Januar andauerte.