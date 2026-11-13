ARD-Reaktion auf Kritik an Wer weiß denn sowas? Gäste wiederholen sich

Die ARD verteidigt die Besetzung von Wer weiß denn sowas? nach scharfer Kritik in sozialen Medien. Die Gäste Marijke Amado und Sylvie Meis traten erneut auf.

Die ARD hat sich nach heftiger Kritik an der aktuellen Besetzung ihrer Quiz-Show Wer weiß denn sowas? geäußert. Zuschauer hatten sich in den sozialen Medien darüber beschwert, dass prominente Gäste wie Sylvie Meis und Marijke Amado bereits häufig in der Sendung aufgetreten waren. Der Sender betonte daraufhin, dass es sich um Erstsendungen handele.

Sendeplatzwechsel und sofortige Zuschauerreaktionen

Die Sendung ist erst kürzlich wieder auf den Sendeplatz um 18 Uhr im Ersten zurückgekehrt. Doch bereits nach der Donnerstagsausgabe formierte sich Unmut bei den Fans. In der Folge traten Marijke Amado an der Seite von Wotan Wilke Möhring und Sylvie Meis neben Bernhard Höcker gegeneinander an. Da beide Stars schon mehrfach zu Gast waren, ärgerten sich viele Zuschauer über die wiederkehrenden Gesichter. Die Rate-Show läuft täglich von montags bis freitags, wobei neben den Teamkapitänen stets zwei prominente Gäste das Quiz bereichern.

Also read ARD setzt nach 'Werwölfe' weiter auf Reality-TV – doch die neue Show erntet auch Kritik

Heftige Debatten auf Facebook zur Gästeauswahl

Auf dem Facebook-Kanal der Sendung regte sich ein User auf und fragte: Haben die keine neuen Gäste mehr? Gefühlt alle sechs bis acht Wochen die gleichen Leute da. Ein anderer Kommentator pflichtete ihm bei und spottete in Richtung Moderator Kai Pflaume: Immer wieder die gleichen ... Haben andere auf Pflaume keinen Bock, oder was ist da los? Ein dritter Zuschauer stellte sogar infrage, ob die Ausgabe eine Wiederholung sei, und fragte: Von wann ist diese Sendung denn? Gestern war ja 'ne Wiederholung. Zumindest immer nur sogenannte Gäste, die schon zigmal da waren.

Offizielle Dementi und Verweis auf Erstsendungen

Da schaltete sich der Sender selbst ein und räumte die Verwirrung aus. Das Facebook-Kanal der ARD stellte klar: Das ist eine Erstsendung, wie auch die gestrige Sendung eine Erstsendung war. Trotz der Kritik an der Häufigkeit der Wiederholungen ist das Phänomen bei der inzwischen seit über elf Jahren laufenden Sendung wenig erstaunlich. Beliebte Gesichter kehren regelmäßig zurück, was sowohl bei den Machern als auch bei den Fans auf Akzeptanz stößt, auch wenn die aktuelle Welle des Unmuts besonders laut war.

Advertisement

Rekordhalter und Statistiken zu Auftritten

Den absoluten Rekord bei den Teilnahmen hält Christoph Maria Herbst. Stand November 2026 hat er ganze 28 Mal bei Wer weiß denn sowas? mitgemacht. Auch Jürgen Vogel und Paul Panzer können auf insgesamt 23 Auftritte in dem ARD-Format verweisen. Diese Zahlen zeigen, dass bestimmte Persönlichkeiten fest zum Konzept der Show gehören, selbst wenn Zuschauer manchmal nach frischen Stimmen verlangen.

Ausblick auf die weitere Programmgestaltung

Die ARD hat mit der Reaktion signalisiert, dass sie die Kritik zwar wahrnimmt, aber an der Strategie festhält. Die Sendung wird wie geplant von montags bis freitags ausgestrahlt. Ob sich die Auswahl der Gäste in Zukunft ändert, bleibt abzuwarten. Die hohen Teilnehmerzahlen und die etablierte Struktur mit den Teamkapitänen deuten jedoch darauf hin, dass die wiederkehrenden Stars auch künftig eine zentrale Rolle spielen werden.