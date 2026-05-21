Die ARD hat ihren bisherigen Tutt-Moderator Thilo Mischke aufgrund kritischer Gegenstösse und Sexismusvorwürfen ersetzt und hat sich für den Journalist Thilo Jahn entschieden. Jahn führt nun die Tutt-Ausgaben, für die Kulturszene bereits seit Jahrzehnten gilt.

Die ARD hat ihren bisherigen Tutt-Moderator Thilo Mischke aufgrund kritischer Gegenstösse aus der Kulturszene ersetzt und wählte Thilo Jahn zum neuen Co-Moderator. Der 44-jährige Journalist war im Dezember 2024 bereits als neuer Tutt-Moderator bei ARD angekündigt worden, wobei er vehementen Widerstand aus der Kulturszene hatte, weil es Sexismus-Vorwürfe gegen ihn gab, die auf einen seiner Romane zurückgingen.

Nun hat die ARD zurückgezogen und hat sich für Thilo Jahn entschieden, einen WDR-Moderator mit journalistischer Exzellenz, kultureller Kompetenz und authentischer Präsenz. Er wird die Tutt-Ausgaben moderieren, die ARD-Sendung, die bereits seit Jahrzehnten für ausgezeichneten, differenzierten und relevanten Kulturjournalismus steht





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