Die ARD stellt den Nachrichtenkanal tagesschau24 bereits am 23. Dezember 2026 ein. ONE und ARD alpha folgen erst Silvester. Gründe und Details zum Umstieg auf digitale Formate.

Die ARD beendet den linearen Sendebetrieb des Nachrichtenkanals tagesschau24 überraschend früh am Mittwoch, dem 23. Dezember 2026. Der Sender schaltet seine Übertragung um 23.35 Uhr ein, was acht Tage vor dem ursprünglich geplanten Datum liegt. Für die Zuschauer bedeutet dies, dass der Kanal an Heiligabend nicht mehr empfangen werden kann. Im Gegensatz dazu beenden die Programme ONE und ARD alpha ihren Betrieb erst am 31. Dezember 2026 mit dem Jahreswechsel.

Frühzeitiger Ausstieg aus dem Linearsendebetrieb

Die letzte reguläre Nachrichtenausgabe von tagesschau24 erfolgt am 23. Dezember 2026 um 23.35 Uhr. Nach diesem Zeitpunkt ist kein weiterer Sendebetrieb mehr geplant. Eine spezielle Abschiedssendung wird derzeit nicht vorgesehen. Der Grund für den vorzeitigen Stopp liegt im neuen Reformstaatsvertrag, der seit dem 1. Dezember 2025 gültig ist. Dieser Vertrag verpflichtet die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD und ZDF dazu, ihre linearen Programme deutlich zu reduzieren.

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Die ARD strebt eine Bündelung ihrer Kapazitäten an, um Ressourcen effizienter einzusetzen. Nach fast 30 Jahren endet damit die Geschichte des Nachrichtenkanals, der 1997 unter dem Namen EinsExtra gestartet war. Die Entscheidung, das Programm bereits vor Silvester abzuschalten, ist für viele Betroffene überraschend. Bislang war ein Ende am 31. Dezember 2026 vorgesehen, doch diese Planung wurde nun geändert.

Strategische Neuausrichtung durch den Reformstaatsvertrag

Hinter der Entscheidung steht der 7. Medienänderungsstaatsvertrag, den die Bundesländer verabschiedet haben. Dieser Rechtsrahmen schreibt vor, dass ARD und ZDF ihre linearen Angebote stark zusammenschneiden müssen. Ziel ist der Abbau von Doppelstrukturen und die stärkere Konzentration auf gemeinsame Marken. Die verbleibenden线ar Programme sollen ausschließlich gemeinsam veranstaltet werden, um Synergien zu nutzen.

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ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler betonte, dass bei diesem Umbau das Beste aus beiden Systemen zusammenkommt. Er räumte ein, dass die Neuausrichtung für beide Senderhäuser eine schwierige Aufgabe darstellt. Dennoch sei dieser Schritt notwendig, um die Zukunftsfähigkeit der öffentlichen Rundfunkanstalten zu sichern. Die Umstellung betrifft nicht nur tagesschau24, sondern auch andere etablierte Kanäle im Programmplan.

Neue digitale Angebote und gemeinsame Formate

Ein direkter linearer Nachfolger für tagesschau24 wird es nicht geben. Stattdessen plant die Tagesschau ab 2027 ein neues Live-Angebot im Internet. Dieses soll feste Sendezeiten am Morgen, Mittag und Abend umfassen. Zusätzlich ist eine Live-Berichterstattung nach der 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau vorgesehen. Bei wichtigen Nachrichtenlagen sollen weitere Live-Sendungen generiert werden.

Diese digitalen Inhalte sind über verschiedene Plattformen abrufbar. Nutzer können die ARD Mediathek, tagesschau.de, die Tagesschau-App und YouTube nutzen. Auch der Sender phoenix kann bei bedeutenden Ereignissen auf die Live-Berichterstattung der Tagesschau zurückgreifen. Der Fokus verschiebt sich also klar von der linearen Ausstrahlung hin zu interaktiven und digitalen Medienformaten.

Überblick über die gemeinsamen ARD-ZDF-Programme

Zu den zentralen gemeinsamen Angeboten gehören ab Januar 2027 unter anderem Arte und 3sat. Diese Sender werden weiterhin ihren Programmplan unter Federführung der ARD beibehalten. phoenix bleibt das gemeinsame Informationsangebot mit Nachrichten und Parlamentsberichterstattung. Der Sender neo wird zum gemeinsamen Angebot von ARD und ZDF und richtet sich vor allem an junge Erwachsene.

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Der ZDF-Kanal ZDFinfo geht in den neuen Sender info auf. Dieser wird als gemeinsamer linearer Dokumentationskanal fortgeführt. Die Umbenennung und Strukturierung spiegelt die verstärkte Zusammenarbeit wider. Die Sender sollen künftig inhaltlich enger verzahnt sein, um der Bevölkerung einen übergreifenden Blick auf aktuelle Entwicklungen zu ermöglichen. Die Abschaltung von tagesschau24 ist somit der erste sichtbare Schritt in dieser neuen Ära des gemeinsamen Rundfunks in Deutschland.