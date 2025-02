ARD schmeißt 'Dahoam is Dahoam' raus - 'Tagesschau extra' ersetzt Telenovela

Die ARD hat die beliebte Telenovela 'Dahoam is Dahoam' aus ihrem Nachmittagsprogramm gestrichen. Der Sender zieht die Konsequenz aus schwachen Quoten und tauscht die Serie gegen die 'Tagesschau extra'.

Telenovela s haben einen festen Platz im linearen Programm der ARD . 'Rote Rosen' und 'Sturm der Liebe' behaupten sich bereits seit Jahren. Für ein weiteres Format sieht es jedoch gar nicht (mehr) gut aus. Dabei geht es um 'Dahoam is Dahoam'. Auf einem unbeliebten Sendeplatz tut sich die Serie schwer. Daher hat der Sender nun drastische Konsequenzen gezogen. Die Show, die insgesamt seit mehr als 17 Jahren im Fernsehen läuft, wird kurzfristig komplett gestrichen. Der Ersatz steht bereits fest.

Die Produktion des Bayerischen Rundfunks flimmert seit 2007 über die Bildschirme und bringt es mittlerweile auf 21 Staffeln. Seit Jahresbeginn zeigt die ARD montags bis freitags um 16 Uhr jeweils zwei Folgen, bei denen es sich um Wiederholungen handelt. Laut 'DWDL' geht das Konzept überhaupt nicht auf, gleichwohl 'Dahoam is Dahoam' im BR Fernsehen seit langer Zeit Quotenerfolge im Vorabendprogramm feiert. Die Serie spielt in einem fiktiven oberbayerischen Dorf – viele Menschen außerhalb Bayerns können damit womöglich einfach nichts anfangen. Im Durchschnitt jedenfalls schalteten in den zurückliegenden Wochen nur rund 300.000 Personen in der ARD ein, um die Telenovela zu verfolgen. Der Gesamt-Marktanteil lag unter drei Prozent. Da eine Verbesserung nicht in Sicht ist, zieht der Sender kurzfristig die Reißleine. Am Freitag, den 14. Februar, läuft 'Dahoam is Dahoam' letztmals im Nachmittagsprogramm. Zwischen zwischen 16 Uhr und 17.15 Uhr gibt es stattdessen jetzt die 'Tagesschau extra'. Damit wird die ARD kurz vor der vorgezogenen Bundestagswahl noch newslastiger. Man reagiere 'auf das gesteigerte Informationsbedürfnis der Zuschauerinnen und Zuschauer', teilt eine Sprecherin gegenüber 'DWDL' mit. Ab dem 4. März wird im Ersten allerdings schon wieder umgestellt. Dann nämlich wandert das Drama 'Familie Dr. Kleist' ins Programm der ARD und übernimmt den 16-Uhr-Sendeplatz. Mit Blick auf 'Dahoam is Dahoam' räumt der Sender seine Enttäuschung im Übrigen ein: 'Leider konnte 'Dahoam is Dahoam' nicht die Reihweite erzielen, die wir uns für diesen Sendeplatz erhofft hatten. Aus diesem Grund haben wir entschieden, ab Montag, den 17. Februar, keine weiteren Folgen von 'Dahoam is Dahoam' im Ersten auszustrahlen.





