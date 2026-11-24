Die ARD-Sendung 'Die Tricks von McDonald's und Burger King' gewinnt bei 14- bis 49-Jährigen klar vor Bauer sucht Frau. Im Gesamtpublikum siegt ZDF-Krimi.

Am vergangenen Montagabend dominierte die ARD-Sendung "Die Tricks von McDonald's und Burger King" die Bewertungen im Segment der 14- bis 49-Jährigen. Mit einem herausragenden Marktanteil von 18,9 Prozent gewann das Format die Prime-Time-Runde und setzte sich deutlich vor der Sendung "Bauer sucht Frau" auf RTL durch. Diese starke Leistung unterstreicht das anhaltende Interesse der jüngeren Zielgruppe an dokumentarischen Aufarbeitungen aus der Fast-Food-Branche.

Im Gesamtpublikum fiel das Ergebnis hingegen anders aus. Hier siegte der ZDF-Krimi "Wahrheit oder Lüge - Maria hat Angst" mit 3,89 Millionen Zuschauern. Der Film erreichte einen Marktanteil von 17,5 Prozent und sicherte sich damit den klaren Sieg in der allgemeinen Bevölkerung über alle Altersklassen hinweg.

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Detaillierte Quotenanalyse der Hauptsender

Bei der Analyse der Lineartelevisionswerte zeigt sich ein differenziertes Bild der Zuschauerströme. Für "Die Tricks von McDonald's und Burger King" verblieben nach der Tagesschau 2,34 Millionen Zuschauer bei Das Erste, was einem Marktanteil von 10,5 Prozent entspricht. Obwohl dieser Wert im absoluten Vergleich niedriger ist, handelt es sich bei 18,9 Prozent im jungem Segment um einen exzellenten Wert.

Das ZDF hielt mit "Wahrheit oder Lüge - Maria hat Angst" seine Führung im Gesamtmarket. Die 20.15 Uhr ausgestrahlte Sendung erreichte die 3,89 Millionen Marke. Der Sender konnte damit einen klaren Vorsprung vor der Kuppel-Soap "Bauer sucht Frau" auf RTL halten, die auf 3,20 Millionen Zuschauer kam.

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RTL zeigte sich mit 15,1 Prozent Marktanteil für "Bauer sucht Frau" zufrieden. Dies stellt eine deutliche Verbesserung zum Vorwochenende dar, als die Sendung nach dem Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande nur auf 2,79 Millionen und 11,4 Prozent gefallen war. Der Sender konnte also sein zuvor abgeschlagenes Niveau erfolgreich zurückgewinnen.

Positionen der Konkurrenten und Marktverschiebungen

Der Sendersieg bei den 14- bis 49-Jährigen ging klar an die ARD. "Die Tricks von McDonald's und Burger King" verzeichnete im direkten Anschluss an die Tagesschau 0,70 Millionen Zuschauer in dieser Zielgruppe. Im Gegensatz dazu schalteten nur 0,26 Millionen der jungen Zielgruppe den "Sat.1 Check" zum Thema "Haushaltsgeräte-Check! AEG, Bosch, Vorwerk & Co." ein, was einem Marktanteil von 7,0 Prozent entspricht.

Das ZDF hatte bei der jüngeren Zielgruppe weniger Erfolg. Der Krimi "Wahrheit oder Lüge - Maria hat Angst" erreichte nur 0,24 Millionen Zuschauer der 14- bis 49-Jährigen, was einem Marktanteil von 6,3 Prozent entspricht. Der Sender hatte sich zwar mit dem Serien-Dreiteiler "Der Fall Karen Read" im Streaming-Bereich einen Nummer-eins-Platz bei Netflix gesichert, im linearen Fernsehen blieb die junge Zielgruppe jedoch eher unbeeindruckt.

Kabel Eins überzeugte im Vergleich zu anderen Privatsendern wie ProSieben und Vox. Die Komödie "Kindergarten Cop" landete bei 0,22 Millionen Zuschauern der jungen Zielgruppe und erreichte einen Marktanteil von 6,2 Prozent. Der Sender profitierte offenbar davon, dass das größere Angebot an größeren Sendern wie ProSieben und Vox im Zielkonkurrenten-Segment schwächere Werte ablieferte.

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Auswirkungen und weitere Entwicklungen

Die erfolgreichen Formate von Das Erste und RTL hatten messbare Auswirkungen auf die Konkurrenten. Andere Privatsender erreichten ab 20.15 Uhr kein Millionenpublikum mehr. ProSieben lag mit dem Film "Das Bourne Ultimatum" bei 0,84 Millionen Zuschauern und 4,0 Prozent Marktanteil. Sat.1 blieb mit dem "Sat.1 Check" bei 0,69 Millionen bzw. 3,2 Prozent unter den Erwartungen. Vox landete mit "Lege kommt auf den Geschmack" bei 0,53 Millionen und 2,5 Prozent.

Auch in den Streaming-Charts gab es Verschiebungen. Ein neuer True-Crime-Dreiteiler namens "Der Fall Karen Read" stieg direkt auf Platz eins der deutschen Netflix-Charts ein. Das Format verdrängte damit die polnische Krimiserie "Das Bestiengesetz" und die Teenie-Mystery-Serie "The Body" auf die Ränge zwei und drei. "Das Bestiengesetz" hatte zuvor fünf Tage lang die Charts angeführt.

Zusätzlich zeigte sich, dass "Die 100 - was Deutschland bewegt" zum Thema "Löst die Regierung unsere Probleme?" bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls erfolgreich war. Die Sendung erreichte 0,48 Millionen Zuschauer und damit 12,7 Prozent Marktanteil. Allerdings fiel der Wert für das Gesamtpublikum mit 1,75 Millionen und 8,3 Prozent deutlich schwächer aus als die Erfolge der Unterhaltungsformate. Dies unterstreicht die unterschiedliche Rezeption politischer Formate im Vergleich zu Dokus und Krimis.