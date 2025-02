ARD-Serie „Spuren“ dominiert am Samstagabend

Die vierteilige ARD-Serie „Spuren“ war am Samstagabend im Ersten ein voller Erfolg. Über fünf Millionen Menschen sahen den Vierteiler, und die meisten blieben von Anfang bis Ende dabei. Das Erste lag mit der Serie über die kompletten drei Stunden hinweg klar vor der Konkurrenz.

Am Samstagabend feierte die vierteilige ARD -Serie „ Spuren “ im Ersten einen fulminanten Erfolg. Über fünf Millionen Menschen verfolgten den Vierteiler, und die meisten blieben von Anfang bis Ende dabei. „ Spuren “ startete um 20:15 Uhr mit 5,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und erzielte einen hervorragenden Marktanteil von 23,5 Prozent beim Gesamtpublikum. Ähnlich viele waren auch bei der zweiten Folge mit dabei.

Um 21:45 Uhr zählte „Spuren“ noch 5,45 Millionen Personen, ehe die letzte Folge der Serie schließlich von 5,25 Millionen Menschen gesehen wurde. Das Erste lag damit über die kompletten drei Stunden hinweg klar vor der Konkurrenz. Der Marktanteil zog zu später Stunde sogar auf 25,9 Prozent an. Allerdings lief es beim jungen Publikum etwas schwächer. Die Marktanteile bewegten sich über den gesamten Abend hinweg zwischen 5,7 und 7,6 Prozent. Die meistgesehene Sendung des Tages war indes die „Tagesschau“, die um 20:00 Uhr alleine im Ersten von 6,50 Millionen Menschen gesehen wurde und stolze 27,6 Prozent Marktanteil verzeichnete. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen führte die Nachrichtensendung mit 22,2 Prozent das Quoten-Ranking vom Samstag an. Die „Sportschau“ erreichte zuvor bereits 3,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, war damit aber etwas schwächer als zuletzt. Vor allem die Konkurrenz durch das Bundesliga-„Topspiel“ zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern dürfte dem TV-Klassiker geschadet haben - insbesondere bei den 14- bis 49-Jährigen, wo Sky auf Augenhöhe mit der „Sportschau“ lag. Starke 13,3 Prozent Marktanteil verzeichnete der Pay-TV-Sender mit der Live-Übertragung, während die „Sportschau“ auf 13,8 Prozent kam. Insgesamt lockte das Unentschieden im Schnitt 1,38 Millionen Fans zu Sky





