ARD startet 24-Stunden-Sender für Sturm der Liebe

Die ARD erweitert ihr Streaming-Angebot mit einem kostenlosen 24-Stunden-Kanal für Sturm der Liebe. Der FAST-Channel ist über Samsung TV Plus verfügbar.

Die ARD hat ihr digitales Streaming-Portfolio um eine signifikante Neuerung erweitert. Seit geraumer Zeit ist es den Fans der Telenovela Sturm der Liebe möglich, die beliebte Serie rund um die Uhr kostenlos zu streamen. Dieses Angebot markiert einen Meilenstein in der Strategien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, da es erstmals einen Sender bereitstellt, der ausschließlich dieser einen Produktion gewidmet ist. Die Zuschauerzahlen bestätigen weiterhin das große Interesse an dem Format, das bereits seit zwei Jahrzehnten fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft ist.

Neuer FAST-Channel rund um die Uhr

Der neu geschaltete Sender ARD Plus Sturm der Liebe operiert als sogenannter FAST-Channel. Diese Technologie ermöglicht es den Nutzern, Inhalte linear wie im traditionellen Fernsehen zu konsumieren, ohne einzelne Episoden manuell auswählen zu müssen. Der Sendeplan läuft kontinuierlich nach einem festen Raster, was den Zugriff auf die Serie für Fans enorm erleichtert. Ingo Vandré, der Geschäftsführer von ARD Plus, betonte bei der Vorstellung des neuen Formats die Bedeutung dieses Schritps für die Weiterentwicklung des Streaming-Angebots des Institutes. Dies ist nicht das erste Beispiel für die Expansion von ARD Plus im digitalen Sektor, doch die 24-Stunden-Schaltung ist ein deutliches Signal für die Priorisierung bekannter Marken.

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Strategische Partnerschaft mit Samsung

Die technische Verfügbarkeit des neuen Kanals ist aktuell auf die Plattform Samsung TV Plus beschränkt. Benedikt Frey, ein Vertreter von Samsung, erklärte, dass das Unternehmen bewusst auf etablierte deutsche Inhalte setze, um diese dauerhaft und kostenfrei für die Nutzer verfügbar zu machen. Diese strategische Ausrichtung dient dazu, die Reichweite hochwertiger deutscher Produktionen zu maximieren. Die Entscheidung, den Kanal zunächst exklusiv über Samsung zu veröffentlichen, ermöglicht eine kontrollierte Einführung und die Überprüfung der technischen Stabilität sowie der Zuschauerresonanz in einem konkreten Ökosystem. Die Plattform profitiert ebenfalls von der Bindung einer treuen Fangemeinschaft.

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Fortlaufende Ausstrahlung im Ersten

Trotz der neuen digitalen Möglichkeiten bleibt die reguläre Ausstrahlung der Serie im Fernsehen unverändert. Die Telenovela läuft weiterhin täglich im Nachmittagsprogramm des Ersten. Zusätzlich stehen die neuesten Episoden auch in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit. Diese parallele Verfügbarkeit stellt sicher, dass Zuschauer mit unterschiedlichen Konsumgewohnheiten bedient werden. Während einige den linearen Ablauf des FAST-Channels bevorzugen, nutzen andere die Flexibilität der Mediathek. Die Strategie der ARD zielt darauf ab, alle Zielgruppen anzusprechen und die Präsenz der Serie auf verschiedenen Kanälen zu festigen, ohne die etablierten Sendezeiten zu gefährden.

Zukünftige Pläne und weitere Plattformen

Bisher gibt es keine konkreten Termine für eine Erweiterung des Angebots auf weitere Streaming-Plattformen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass der 24-Stunden-Kanal langfristig auch anderswo verfügbar sein wird. Die ARD plant, die Präsenz im Streaming-Bereich gezielt auszubauen, wobei der aktuelle Erfolg auf Samsung TV Plus als Basis dient. Interessenten müssen sich zunächst mit der Verfügbarkeit auf Samsung-Geräten zufriedengeben, da keine Alternativen genannt wurden. Die kostenlose Verfügbarkeit bleibt dabei ein zentrales Merkmal, das den Zugang für ein breites Publikum offen hält. Die Serie Sturm der Liebe zählt seit ihrem Start im Jahr 2005 zu den erfolgreichsten Formaten im deutschen Fernsehen und zieht weiterhin ein großes Publikum an, was die Investition in diesen speziellen Kanal rechtfertigt.