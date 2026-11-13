ARD startet 24-Stunden-Stream für Sturm der Liebe auf Samsung TV Plus

Die ARD erweitert ihr Streaming-Angebot mit einem neuen FAST-Channel für Sturm der Liebe. Fans können die Telenovela ab sofort rund um die Uhr kostenlos auf Samsung TV Plus streamen, während die reguläre Ausstrahlung unverändert bleibt.

Die ARD intensiviert ihre Strategie im Bereich des linearen Streaming-Fernsehens und bietet Fans der Erfolgs- Telenovela "Sturm der Liebe" eine neue Zugriffsart auf das beliebte Programm an. Ab sofort ist eine eigene Sendeleitung verfügbar, die sich ausschließlich der über twenty Jahre langen Serie widmet und diese rund um die Uhr in einer Dauerschleife ausstrahlt. Dieses Angebot stellt einen signifikanten Schritt in der digitalen Transformation der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt dar und richtet sich direkt an das große Publikum, das an den Geschichten der Charaktere interessiert ist.

Dieser neue Sender fungiert als sogenannter FAST-Channel, abgekürzt für Free Ad-Supported Streaming Television. Im Gegensatz zu klassischen Video-on-Demand-Plattformen, bei denen Nutzer einzelne Episoden gezielt auswählen müssen, folgt das Programm einem festen Sendeplan wie beim herkömmlichen Lineartelevision. Zuschauer können also einfach einschalten und die gerade laufende Folge sehen, was den Konsum der Telenovela flexibler und analoger macht, ohne dabei die Vorteile des digitalen Streams zu verlieren. Die Verfügbarkeit ist zunächst exklusiv über die Plattform Samsung TV Plus gegeben.

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Strategischer Ausbau der ARD Plus Plattform

Die Geschäftsführung von ARD Plus, angeführt von Ingo Vandré, betrachtet den Start dieses Kanals als einen essentiellen Meilenstein für die weitere Expansion der Marke. Vandré betonte die Bedeutung dieser Initiative, um die Präsenz der ARD im dynamischen Streaming-Markt gezielt zu festigen und zu erweitern. Durch die Bereitstellung dieser ständigen Inhaltsquelle soll die Sichtbarkeit der eigenen Produktionen erhöht und eine neue Zielgruppe angesprochen werden, die zunehmend auf kabelloses Fernsehen verzichtet. Es handelt sich dabei nicht um einen isolierten Versuch, sondern um eine systematische Erweiterung des bestehenden Portfolios der ARD-Streaming-Sparte.

Die Telenovela "Sturm der Liebe" hat sich seit ihrer Erstausstrahlung im Jahr 2005 als eine der erfolgreichsten und langlebigsten Serien im deutschen Fernsehen etabliert. Das Angebot spricht weiterhin ein sehr breites und treues Publikum an, das sich für die langfristigen Erzählstränge und die Entwicklung der Figuren interessiert. Durch die Einführung des 24-Stunden-Kanals reagiert die ARD auf das veränderte Mediennutzungsverhalten der Zuschauer. Fans erhalten nun erstmals die Möglichkeit, die Serie praktisch jederzeit linear fortzuschauen, unabhängig von den traditionellen Sendezeitfenstern, die zuvor galten. Dies ermöglicht es den_viewern_, die Serie in ihren eigenen Rhythmus zu integrieren.

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Zusammenarbeit mit Samsung und Marktführerschaft

Auch Samsung TV Plus profitiert strategisch von dieser Partnerschaft und setzt bewusst auf etablierte deutsche Marken, um das eigene Inhaltsangebot zu bereichern. Benedikt Frey, ein Vertreter von Samsung, erklärte, dass das Unternehmen darauf abzielt, hochwertige deutsche Inhalte kostenlos und dauerhaft für die Nutzer zugänglich zu machen. Diese Kooperation unterstreicht die wachsende Bedeutung von lizenzierten Inhalten aufFAST-Plattformen. Durch die Bereitstellung exklusiver oder früher verfügbaren Zugangs zu populären Serien wie "Sturm der Liebe" kann Samsung seine Plattform attraktiver für ein deutschsprachiges Publikum machen und die Nutzerbindung stärken.

Diese Entwicklung passt in einen größeren Trend, bei dem traditionelle Fernsehsender ihre Inhalte auf digitalen Kanälen bündeln, um im Wettbewerb mit globalen Streaming-Diensten bestehen zu können. Die Nutzung bekannter länderspezifischer Inhalte bietet einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber internationalen Anbietern, die oft keine tiefgreifende lokale Verwurzelung haben. Für die Zuschauer bedeutet dies eine Diversifizierung der Angebote, bei der Qualität und Vertrautheit im Vordergrund stehen. Die ARD und Samsung zeigen hier, wie etablierte Strukturen mit moderner Distributionslogik kombiniert werden können, um maximale Reichweite zu erzielen.

Verfügbarkeit und Auswirkungen auf das Programm

Der Kanal "ARD Plus Sturm der Liebe" ist aktuell primär über Samsung TV Plus für Abonnenten und Nutzer verfügbar. Es gibt Pläne, diesen neuen Sender langfristig auch auf weiteren Streaming-Plattformen und Geräten zu starten, um die Reichweite noch weiter zu erhöhen. Konkrete Termine oder Informationen zu zusätzlichen Partnerschaften liegen jedoch bislang nicht vor. Die ARD arbeitet daran, die Infrastruktur für einen breiteren Rollout vorzubereiten, wobei die technische Umsetzung und die Lizenzvereinbarungen mit anderen Plattformbetreibern noch optimiert werden müssen.

Trotz dieser digitalen Erweiterung bleibt die reguläre Ausstrahlung der Telenovela im Lineartelevision unverändert. "Sturm der Liebe" läuft weiterhin wie gewohnt im Nachmittagsprogramm des Ersten, der Hauptprogrammmarke der ARD. Zusätzlich steht die Serie weiterhin vollständig in der ARD-Mediathek zur Verfügung, wo Nutzer auf die Archivierung aller vergangenen Episoden zugreifen können. Diese parallele Strategie stellt sicher, dass sowohl das traditionelle Fernsehpublikum als auch die digitale Zielgruppe optimal bedient werden, ohne dass es zu internen Kanibalismen oder Verwirrungen um die Ausstraltungsrechte kommt.