Die ARD bringt ihre Nachrichten jetzt direkt auf euer Smartphone. Die „Tagesschau in Einfacher Sprache“ ist ab sofort auch bei WhatsApp verfügbar...

Die ARD bringt ihre Nachrichten jetzt direkt auf euer Smartphone. Die „Tagesschau in Einfacher Sprache“ ist ab sofort auch bei WhatsApp verfügbar und soll Menschen dort erreichen, wo sie sich täglich informieren.

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“ gibt es ab sofort auch bei WhatsApp. Mit einem neuen Kanal will die ARD ihr Nachrichtenangebot noch leichter zugänglich machen und Menschen dort erreichen, wo sie sich im Alltag informieren. Das Angebot der „Tagesschau in Einfacher Sprache“ bei WhatsApp richtet sich gezielt an Personen, die zum Beispiel Deutsch lernen, kognitive Einschränkungen haben oder aus anderen Gründen Schwierigkeiten beim Lesen komplexer Texte haben.