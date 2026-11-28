Neue Experten für die Ski-Weltcup-Saison: Dorothea Wierer übernimmt beim ARD-Biathlon-Team. Erfahren Sie wer die Übertragungen von Eurosport, ARD und ZDF kommentiert.

Die Fernsehlandschaft im deutschen Wintersport erwartet zur Saison 2026/27 eine signifikante personelle Neuausrichtung. Besonders im Bereich des Biathlons, der jährlich ein Millionenpublikum an die Bildschirme bindet, hat sich die Besetzung der Expertenteams verändert. Der Weltcup-Winter startet wie gewohnt von Ende November bis Ende März und dominiert insbesondere an den Wochenenden das Programm der öffentlich-rechtlichen Sender und des Privatsenders Eurosport.

Dorothea Wierer übernimmt Expertentask bei der ARD

Die prominenteste Änderung im aktuellen Team betrifft die ARD, die mit Dorothea Wierer eine neue Gesichts- und Expertenpersönlichkeit verpflichtet hat. Die langjährige italienische Weltklasse-Athletin steigt direkt in die Saison 2026/27 ein und tritt damit die Nachfolge von Erik Lesser an. Dieser hatte seine Tätigkeit als Experte für die Sendeanstalt beendet, womit eine Ära zu Ende geht, die durch seine langjährige Erfahrung im Biathlon-Sport geprägt war. Wierer wird die Übertragungen im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream begleiten.

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Stabile Strukturen im Skispringen mit Top-Experten

Im Gegensatz zur Biathlon-Abteilung bleiben die Strukturen im Skispringen weitestgehend unverändert und setzen auf etablierte Größen der deutschen Sportgeschichte. Das Team wird weiterhin von Sven Hannawald, Martin Schmitt und Severin Freund dominiert. Diese drei Experten gehören zu den erfolgreichsten deutschen Skispringern aller Zeiten und sichern durch ihre historische Expertise eine hohe Glaubwürdigkeit und Fachkompetenz in den Analysen. Die Zuschauer können sich daher auf bewährte Dynamiken und tiefgehende technische Einblicke verlassen.

Bekannte Gesichter im Ski Alpin bei Eurosport

Auch im Bereich des Ski Alpins greift der Sender auf ein Team zurück, das den Fans bereits aus den vergangenen Jahren vertraut ist. Zu den prominentesten Experten zählen hier Felix Neureuther und Viktoria Rebensburg, die beide über eine herausragende Vergangenheit als Weltklasse-Athleten verfügen. Ergänzt wird dieses Core-Team durch weitere erfahrene Stimmen wie Fritz Dopfer und Josef Ferstl. Diese Besetzung signalisiert eine Kontinuität in der medialen Aufbereitung des Sports, die auf hohem technischem Niveau bleibt.

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Übertragungsschwerpunkte und Start in Kontiolahti

Die Wettbewerbe der Saison 2026/27 finden ihren ersten großen Höhepunkt im finnischen Kontiolahti. Die dortigen Rennen werden sowohl im Free-TV als auch im digitalen Angebot von Joyn live ausgestrahlt. Dieser Start setzt einen deutlichen Fokus auf die Reichweite der Veranstaltung, da durch das kostenlose Angebot die Hürde für neue Zuschauer niedrig gehalten wird. Die ARD, das ZDF und Eurosport teilen sich die Rechte, wobei der Wechsel zwischen den öffentlich-rechtlichen Sendern und Eurosport eine breite Abdeckung im deutschen Markt gewährleistet. Die Zuschauer können detaillierte Live-Berichte sowie umfassende Interviews und taktische Analysen erwarten.

Ausblick auf die laufende Saison und Medienstrategie

Die Zusammensetzung der Experten Teams spiegelt die strategische Ausrichtung der Sender wider, die auf die Kombination aus aktuellem Bezug und historischer Erfahrung setzen. Während die ARD mit Dorothea Wierer eine internationale Perspektive und frischen Wind ins Biathlon-Team bringt, vertrauen die anderen Sparten auf die langjährige Vertrautheit der Zuschauer mit den Namen wie Hannawald, Neureuther oder Rebensburg. Diese Mischung soll die Attraktivität der Übertragungen maximieren. Mit dem Start in Kontiolahti beginnt nun ein weiterer winterlicher Höhepunkt, der die Sportler und die Medienlandschaft intensiv beschäftigen wird. Die genauen Details zur weiteren Besetzung während der Saison werden sich vermutlich durch die Entwicklung der Wettkampfkalender ergeben, doch die Kernaussagen bleiben stabil.