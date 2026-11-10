ARD-Umfrage: AfD-Anhänger toleranter gegenüber Andersdenkenden als andere Wähler

Eine neue ARD-Infratest-dimap-Umfrage zeigt, dass AfD-Anhänger im Vergleich zu SPD-, Union-, Grünen- und Linken-Wählern deutlich offener für politische Gegner sind.

Eine aktuelle repräsentative Umfrage der ARD liefert ein überraschendes Ergebnis zur politischen Polarisierung in Deutschland. Die Studie "Deine Meinung zählt!", die das Institut Infratest dimap im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks (WDR) durchgeführt hat, deckt deutliche Unterschiede im Umgangston zwischen den Anhängern verschiedener Parteien auf. Während die politische Landschaft oft als zutiefst gespalten wahrgenommen wird, zeigt sich, dass bestimmte Wählergruppen offener für den Austausch mit politischen Gegnern sind.

Methode und Erhebungszeitraum der Studie

Die Datenbasis der Untersuchung basiert auf einer Befragung von insgesamt 2281 Personen, die das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben. Die Gespräche wurden im Zeitraum zwischen dem 19. und dem 27. Oktober telefonisch sowie online geführt. Den Teilnehmern wurde eine spezifische These vorgelegt, der sie zustimmen oder widersprechen sollten. Diese These lautete eindeutig: "Mit Menschen, die politisch ganz anders denken als ich, möchte ich so wenig wie möglich zu tun haben." Diese Frage diente als zentraler Indikator für die Bereitschaft zur politischen Konfrontation oder zum Dialog.

Also read ARD-Umfrage: Menschen aus MV mit Zustand der Demokratie unzufrieden

AfD-Anhänger zeigen höchste Toleranzquote

Bei der Auswertung der Antworten nach Parteipräferenzen sticht die Gruppe der AfD-Anhänger klar hervor. Nur 19 Prozent der Anhänger dieser Partei stimmen der Aussage zu, dass sie sich von Menschen mit abweichenden politischen Ansichten fernhalten möchten. Demgegenüber lehnen 73 Prozent der befragten AfD-Wähler diese Distanzierung ab. Dies bedeutet, dass die absolute Mehrheit der AfD-Anhänger nicht der Auffassung ist, den Kontakt zu politisch Andersdenkenden meiden zu müssen, was sie im Vergleich zu den anderen großen Parteien als die tolerantste Gruppe ausweist.

Vergleich mit Union, Grünen, SPD und Linken

Die Ergebnisse bei den anderen politischen Lagern fallen deutlich anders aus und deuten auf eine höhere soziale Distanz zu politischen Gegnern hin. Bei den Unions-Anhängern stimmen 33 Prozent der These zu. 34 Prozent der Grünen-Anhänger sowie jeweils 35 Prozent der Anhänger von SPD und der Linken teilen die Haltung, dass ein minimierter Umgang mit politisch abweichenden Personen erwünscht ist. Anders formuliert: Während bei der AfD nur knapp jeder fünfte Wähler Distanz sucht, ist es bei den Wählern von SPD und Linken jeweils mehr als jeder Dritte.

Advertisement

Allgemeines Vertrauen in die Demokratie

Neben den Aspekten des interpersonalen Umgangs zeichnet die ARD-Studie auch ein Bild des grundsätzlichen Demokratievertrauens der Bevölkerung. Insgesamt 87 Prozent der Befragten halten die Demokratie für eine gute Regierungsform. Dieses hohe Niveau an Zustimmung zeigt, dass die Ablehnung von politischen Gegnern im Alltag nicht automatisch mit einer Ablehnung des politischen Systems an sich gleichgesetzt wird. Die Bevölkerung steht der demokratischen Ordnung also theoretisch sehr positiv gegenüber.

Implikationen für den gesellschaftlichen Diskurs

Die Diskrepanz zwischen dem hohen Demokratievertrauen und den unterschiedlichen Haltungen gegenüber dem persönlichen Kontakt zu politischen Gegnern wirft Fragen zur Funktionsfähigkeit des politischen Diskurses auf. Die Tatsache, dass AfD-Anhänger die Offenheit für den Dialog mit anderen Lager zeigen, während dies bei anderen Parteien weniger ausgeprägt ist, stellt gängige Narrative über politische Polarisierung infrage. Diese Ergebnisse sind relevant für das Verständnis der aktuellen politischen Kultur in Deutschland und könnten Hinweise auf mögliche Ansätze zur Überwindung gesellschaftlicher Gräben geben.