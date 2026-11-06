ARD und ZDF: Drei Sender werden eingestellt und Programmstrukturen reformiert

ARD und ZDF streichen die Sender ONE, ARD-alpha und Tagesschau24. Die Zusammenarbeit vertieft sich, um Kosten zu senken und sich an veränderte Sehgewohnheiten anzupassen. Ab 2032 ändert sich auch das Angebot von KIKA.

Um den Vorgaben des Reformstaatsvertrag es nachzukommen, haben sich die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD und ZDF auf eine fundamentale Neustrukturierung ihrer Zusammenarbeit verständigt. Im Zuge dieser umfassenden Maßnahmen werden zum Ende des laufenden Jahres drei Spartensender der ARD komplett eingestellt. Dieses Vorgehen markiert einen signifikanten Wendepunkt in der deutschen Medienlandschaft und dient primär der Effizienzsteigerung sowie der Anpassung an moderne Konsumgewohnheiten.

Einstellung von Drei ARD-Spartensendern

Die konkreten Sender, die ihren Sendebetrieb einstellen, sind der Unterhaltungssender ONE, der Wissenssender ARD-alpha sowie der Nachrichtensender Tagesschau24. Diese Entscheidung trifft die Senderverantwortlichen, um wie gefordert signifikante Kosten zu senken. Die Einstellung dieser drei Kanäle ist eine direkte Folge der wirtschaftlichen und rechtlichen Anforderungen, die aus dem Reformstaatsvertrag resultieren. Damit entfällt das traditionelle lineare Fernsehen für diese spezifischen Programmteile.

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Neue Struktur bei ZDF und ARD

Auch das ZDF zieht in dieser Entwicklung nach, da beide öffentlich-rechtlichen Sender künftig noch enger zusammenarbeiten werden. Sie werden Teile ihres Programms künftig gemeinsam produzieren, um Synergien besser nutzen zu können. Konkret wird der Spartensender ZDFneo künftig nur noch als Neo agieren, während ZDFinfo unter dem Namen Info firmieren wird. Die Sender Arte, 3sat und Phoenix bleiben hingegen von diesen Kürzungen unberührt und führen ihr Programm weiterhin eigenständig fort.

Schwerpunkte der neu strukturierten Programme

Die Programmgestaltung der verbleibenden Kanäle wird sich inhaltlich anpassen, um spezifische Zielgruppen besser anzusprechen. Das Programm von Neo soll sich weiterhin vorrangig an junge Erwachsene richten, wie es auch in der Vergangenheit bereits erfolgte. Gleichzeitig wird der Sender Info den Anspruch erheben, zum zentralen Dokumentationskanal von ARD und ZDF zu werden. Diese Fokussierung soll die Inhalte präziser und attraktiver für das jeweilige Zielpublikum machen, während gleichzeitig die Produktion von Inhalten für jüngere Zuschauer gestärkt wird.

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Auswirkungen auf Zuschauer und Mediatheken

Nach dem Wegfall von ONE bedeutet dies für Zuschauer, die am Sonntagabend die aktuellen Ausgaben von Tatort und Polizeiruf 110 nicht um 20:15 Uhr in der ARD sehen, dass sie künftig auf die Mediathek der ARD ausweichen müssen. Zuvor wurden diese Sendungen häufig in ihrer ersten Wiederholung bei ONE um 21:45 Uhr ausgestrahlt. Diese Verschiebung unterstreicht die Tatsache, dass Sehgewohnheiten sich verändern und immer mehr Menschen von Streaming-Angeboten Gebrauch machen. Zwar hat das lineare Fernsehen in Deutschland immer noch einen verhältnismäßig hohen Stellenwert, dennoch verlagern sich Schwerpunkte.

Langfristige Veränderungen bei KIKA

Langfristig soll auch der Kinder-Sender KIKA eingestellt werden. Ab dem Jahr 2032 wird dessen Angebot nur noch online in der Mediathek zur Verfügung stehen. Dies ist ein weiterer Schritt in der strategischen Ausrichtung beider Sender hin zu digitalen Plattformen. Die Verantwortlichen gehen damit einen Schritt weiter, als es die bisherige Produktion von Inhalten für die hauseigenen Mediatheken nahelegte. Der Wegfall von traditionellen Sendeplätzen wird durch das digitale Angebot ersetzt, das eine größere Flexibilität und Verfügbarkeit verspricht.

Hintergrund der Reformmaßnahmen

Zwar ist noch nicht jedes Detail in Stein gemeißelt, dennoch steht bereits jetzt fest, wie die zukünftige Zusammenarbeit aussehen wird. Der Fokus liegt darauf, die Kostenstruktur der öffentlich-rechtlichen Sender nachhaltig zu optimieren. Die Einstellung von drei Sendern und die Zusammenführung von Ressourcen bei ZDFneo und ZDFinfo sollen dazu beitragen, die finanzielle Belastung zu reduzieren. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass ARD und ZDF bereits seit Längerem immer mehr Inhalte produzieren, die sich vorrangig an ein jüngeres Publikum richten.