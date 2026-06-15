ARD und ZDF sichern kostenlose Übertragung der WM 2026 dank Sublizenzen von der Telekom

Öffentlich-rechtliche Sender erhalten Sublizenzen von der Telekom, um die wichtigsten Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im freien Fernsehen zu zeigen. Die rechtlichen Vorgaben des Rundfunkstaatsvertrags garantieren kostenlose Ausstrahlung von Eröffnung, deutschen Spielen, Halbfinalen und Finale.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben bekannt gegeben, dass sie im kommenden Jahr die Fußball‑Weltmeisterschaft 2026 im freien Fernsehen übertragen werden. Wie die Sender selbst betonen, soll das globale Sport ereignis ein gesellschaftliches Highlight sein, das Millionen von Menschen in Deutschland gemeinsam erleben können.

ARD‑Sportintendantin Dr. Katrin Vernau vom WDR erklärte in einer offiziellen Mitteilung, dass sie sich freue, dieses bedeutende Turnier im kommenden Jahr bei den beiden Hauptprogrammen anbieten zu können. Auch ZDF‑Intendant Dr. Norbert Himmler unterstrich, dass alle wichtigen Partien - vom Eröffnungsspiel über die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bis hin zu den Halbfinalen und dem Endspiel - kostenfrei im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein werden.

Damit wird ein breites Publikum die Möglichkeit haben, die Höhepunkte der WM ohne zusätzliche Abonnements zu verfolgen. Die rechtliche Grundlage für die kostenlose Übertragung findet sich im Rundfunkstaatsvertrag, der festlegt, dass bei Weltmeisterschaften zumindest das Eröffnungsspiel, die Spiele der deutschen Mannschaft sowie die Halbfinals und das Finale im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden müssen. Die Telekom hat im Mai die Exklusiv‑Rechte von der FIFA erworben und stellt diese über ihren MagentaTV‑Dienst zur Verfügung.

Um den gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden, haben ARD und ZDF Sublizenzen von der Telekom erworben, ähnlich wie bei der Europameisterschaft 2024, die in Deutschland ebenfalls im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen war. Durch diese Vereinbarung wird sichergestellt, dass nicht alle Partien hinter einer Bezahlschranke verschwinden, sondern dass ein Kernumfang der Spiele für alle Zuschauer frei zugänglich bleibt. Die Zusammenarbeit zwischen den öffentlich-rechtlichen Sendern und der Telekom verdeutlicht die Bedeutung von Partnerschaften im Sportübertragungsmarkt.

Während die Telekom die exklusiven Rechte über MagentaTV vermarktet, übernehmen ARD und ZDF die Aufgabe, die wichtigsten Matches ohne zusätzliche Kosten für die Bevölkerung zu sichern. Dieser Ansatz dient nicht nur dem öffentlichen Interesse, sondern stärkt auch die Position der öffentlich-rechtlichen Medien als verlässliche Quelle für Sportereignisse von höchster Bedeutung. Die WM 2026 wird vom 11. Juni bis zum 19.

Juli stattfinden, und dank der abgeschlossenen Lizenzvereinbarungen können die deutschen Zuschauer das Turnier in vollen Zügen genießen, ohne sich um Paywalls sorgen zu müssen





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