ARD und ZDF sichern sich Sublizenzen für 60 Live‑Spiele der WM 2026

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen 60 von 104 WM‑Spielen 2026 live, darunter alle deutschen Partien, das Eröffnungsspiel, Halbfinale und Finale, dank Sublizenzen von der Telekom.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben bestätigt, dass ein Großteil der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Insgesamt werden 60 von 104 Spielen live gezeigt, inklusive aller Partien der deutschen Nationalmannschaft, dem Eröffnungsspiel, den Halbfinalen und dem Finale.

Diese Entscheidung folgt den Vorgaben des Rundfunkstaatsvertrags, der verlangt, dass bei Weltmeisterschaften die wichtigsten Begegnungen ohne zusätzliche Kosten für die Zuschauer zugänglich sein müssen. Die beiden Sender haben dafür Sublizenzen von der Telekom erworben, die im Mai die exklusiven TV‑Rechte von der FIFA erhalten hatte. Damit soll sichergestellt werden, dass nicht alle Spiele hinter einer Bezahlschranke liegen und Millionen von Fans das Geschehen gemeinsam verfolgen können.

In einer offiziellen Mitteilung betonte ARD‑Sportintendantin Dr. Katrin Vernau vom WDR die gesellschaftliche Bedeutung des Turniers: Für Millionen Menschen in Deutschland ist die Fußball‑WM ein Ereignis, das sie mit Freunden und Familien teilen und feiern.

"Es freut mich sehr, dass wir dieses sportliche Großereignis auch im kommenden Jahr bei ARD und ZDF anbieten können", sagte sie. ZDF‑Intendant Dr. Norbert Himmler ergänzte, dass alle wichtigen Spiele frei empfangbar seien und damit das sportliche Gemeinschaftserlebnis garantiert werde. Der Zeitraum der Übertragungen erstreckt sich vom 11. Juni bis zum 19.

Juli 2026, wobei die beiden Sender ihre jeweiligen Programmschlüsse sorgfältig koordinieren, um eine lückenlose Berichterstattung zu gewährleisten. Für Zuschauer, die jedes einzelne Spiel des Turniers live verfolgen möchten, bleibt jedoch ein Abonnement von MagentaTV, dem Pay‑TV‑Angebot der Telekom, nötig. Dieses Paket enthält die übrigen 44 Begegnungen, die nicht im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden. Die Telekom hat damit ein ausgewogenes Modell geschaffen, das sowohl den gesetzlichen Vorgaben entspricht als auch zusätzliche Einnahmequellen erschließt.

Die Zusammenarbeit zwischen ARD, ZDF und der Telekom demonstriert, wie öffentlich-rechtliche und private Medienpartner zusammenarbeiten können, um ein breites Publikum zu erreichen und gleichzeitig die wirtschaftlichen Interessen aller Beteiligten zu wahren





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Fußball-WM 2026 ARD ZDF Telekom Live‑Übertragung

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