ARD und ZDF sichern sich Sublizenzen für die Fußball-WM 2026

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben von der Telekom die Sublizenzen für die Übertragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 erworben. Alle wichtigen Spiele werden frei empfangbar sein.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird in Deutschland ein frei empfangbares Fernsehereignis sein. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben bekannt gegeben, dass sie die Sublizenz en für die Übertragung des Turniers von der Telekom erworben haben.

Ursprünglich hatte der Bonner Konzern im Mai 2026 die exklusiven Rechte von der FIFA erworben. Dank der Sublizenzvereinbarung können nun alle wichtigen Spiele der WM 2026, die vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 stattfindet, kostenlos im linearen Fernsehen von ARD und ZDF verfolgt werden.

Die Entscheidung der Sender ist ein großer Erfolg für Fußballfans in Deutschland, die sich auf ein Spektakel der Superlative freuen können. ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau vom WDR zeigte sich in einer offiziellen Mitteilung erfreut über die Einigung: Wir sind überzeugt, dass die Fußball-WM ein gesellschaftliches Ereignis ist, das die Menschen zusammenbringt. Es freut mich sehr, dass wir dieses sportliche Großereignis auch im kommenden Jahr im Fernsehen präsentieren können.

Ähnlich äußerte sich ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: Die gute Nachricht ist: Alle wichtigen Spiele der Fußball-WM 2026 werden frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein. Damit stellen wir sicher, dass die gesamte Bevölkerung an diesem globalen Sportereignis teilhaben kann. Die Sublizenzvereinbarung zwischen Telekom und den öffentlich-rechtlichen Sendern folgt einem bewährten Muster, das bereits bei der Heim-EM 2024 angewendet wurde.

Damals hatte die Telekom ebenfalls die Exklusivrechte, während ARD und ZDF Sublizenzen erwarben, um eine breite kostenlose Übertragung zu gewährleisten. Der Rundfunkstaatsvertrag verpflichtet die Telekom dazu, sicherzustellen, dass nicht alle Partien der Weltmeisterschaft hinter einer Bezahlschranke landen. Konkret müssen mindestens die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel sowie die Halbfinals und das Finale im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden.

Darüber hinaus haben ARD und ZDF die Möglichkeit, weitere Partien zu zeigen, sodass ein umfangreiches Programm für die Zuschauer geboten werden kann. Die technische Umsetzung der Übertragungen erfolgt in bewährter Qualität, wobei ARD und ZDF auf ihre langjährige Erfahrung bei der Sportberichterstattung zurückgreifen können. Die Sender planen, die Spiele sowohl im linearen Fernsehen als auch in ihren Mediatheken zu streamen, um eine maximale Reichweite zu erzielen.

Für die deutsche Bevölkerung bedeutet dies, dass sie die WM 2026 ohne zusätzliche Kosten verfolgen kann, sei es zu Hause, in der Kneipe oder bei Public Viewing Veranstaltungen. Die Sender werden zudem umfangreiche Vor- und Nachberichterstattung bieten, darunter Expertenanalysen, Hintergrundberichte und Zusammenfassungen der wichtigsten Spiele. Die Fußball-WM 2026 findet zum ersten Mal in drei Ländern statt: den USA, Kanada und Mexiko. Das Turnier verspricht eine rekordverdächtige Anzahl von 48 Mannschaften, die in 16 Gruppen um den Titel kämpfen.

Deutschland hat sich bereits qualifiziert und wird auf heiße Duelle gegen starke Konkurrenten hoffen. Die Übertragungsrechte für Länderspiele und Turniere sind in den letzten Jahren zunehmend umkämpft, da Streamingdienste wie DAZN, Amazon oder die Telekom mit MagentaTV die traditionellen Fernsehsender herausfordern. Doch die öffentlich-rechtlichen Sender haben sich mit dieser Sublizenzierung einen wichtigen Platz im Rechte-Poker gesichert. Die Kosten der Sublizenzen wurden von den Sendern nicht bekannt gegeben, doch es ist anzunehmen, dass sie im zweistelligen Millionenbereich liegen.

Für die Telekom ist die Sublizenzierung ein strategischer Schritt, um den öffentlich-rechtlichen Auftrag zu erfüllen und gleichzeitig die eigene Pay-TV-Plattform MagentaTV zu bewerben. Dort werden weiterhin exklusive Partien laufen, die nicht im Free-TV gezeigt werden. Für Fans, die jedes Spiel sehen wollen, bleibt ein Abo bei MagentaTV die einzige Option. ARD und ZDF hingegen konzentrieren sich auf die gesellschaftlich relevanten Begegnungen, wie DFB-Spiele, Eröffnung, Halbfinals und Finale.

Die Ankündigung von ARD und ZDF kommt rechtzeitig, um die Vorfreude auf die WM 2026 zu schüren. Bereits jetzt laufen die Planungen für die Berichterstattung auf Hochtouren. Die Sender werden Reporterteams in alle drei Gastgeberländer entsenden, um nah dran zu sein am Geschehen. Kommentatoren wie Gerd Gottlob oder Béla Réthy werden die Spiele aus dem Stadion begleiten, während Experten wie Oliver Kahn oder Mehmet Scholl analysieren.

Die Zuschauer dürfen sich auf eine umfassende und professionelle Berichterstattung freuen, die ihresgleichen sucht. Zusammenfassend ist die Einigung zwischen Telekom, ARD und ZDF ein Sieg für die Fernsehzuschauer. Die WM 2026 wird nicht hinter einer Paywall verschwinden, sondern für alle zugänglich sein. Dieses Modell könnte auch für zukünftige Turniere wie die EM 2028 oder die WM 2030 Schule machen, denn es zeigt, wie öffentlich-rechtliche Sender trotz knapper Kassen weiterhin Sportgroßereignisse ins Free-TV bringen können.

Fußballfans in Deutschland können also aufatmen: Die WM 2026 wird ein Fest für die ganze Nation





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