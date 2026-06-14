ARD und ZDF sichern sich Sublizenzen für die Fußball-WM 2026

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben von der Telekom die Sublizenzen für die Übertragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 erworben. Damit werden alle wichtigen Spiele, einschließlich der Partien der deutschen Mannschaft, des Eröffnungsspiels sowie der Halbfinals und des Endspiels, frei empfangbar im deutschen Fernsehen zu sehen sein.

Die ARD und das ZDF haben bekannt gegeben, dass sie die Übertragungsrechte für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko erworben haben. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender sicherten sich Sublizenzen von der Deutschen Telekom , die zuvor die exklusiven Rechte vom Weltverband FIFA gekauft hatte.

Damit werden alle wichtigen Spiele des Turniers, das vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 stattfindet, frei empfangbar im deutschen Fernsehen zu sehen sein. Die Entscheidung, die Sublizenzen zu erwerben, ist Teil einer langjährigen Strategie von ARD und ZDF, bedeutende Sportereignisse einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau vom WDR betonte in einer Pressemitteilung die gesellschaftliche Bedeutung der WM: "Es ist ein Sportereignis, das sie gemeinsam mit anderen Fußballbegeisterten erleben und feiern. Es freut mich sehr, dass wir dieses gesellschaftliche und sportliche Großereignis auch im kommenden Jahr bei ARD und ZDF anbieten können.

" Auch ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler unterstrich die Wichtigkeit des frei empfangbaren Angebots: "Die gute Nachricht ist: Alle wichtigen Spiele der Fußball-WM 2026 werden frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein. " Die Telekom hatte die Exklusivrechte im Mai 2025 erworben und war vertraglich verpflichtet, sicherzustellen, dass nicht alle Partien hinter einer Bezahlschranke verschwinden.

Der Rundfunkstaatsvertrag schreibt vor, dass bei Weltmeisterschaften zumindest die Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel sowie die Halbfinals und das Endspiel im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden müssen. Durch den Sublizenzdeal von ARD und ZDF wird diese Vorgabe nun erfüllt und sogar darüber hinausgegangen: Voraussichtlich werden auch viele weitere Spiele, darunter mögliche K.o. -Runden, im linearen Fernsehen zu sehen sein. Die konkrete Aufteilung der Spiele zwischen den Sendern und der Telekom steht noch nicht endgültig fest.

MagentaTV von der Telekom wird jedoch weiterhin eine große Anzahl von Partien exklusiv zeigen. ARD und ZDF planen, wie bereits bei der Heim-EM 2024, eine umfangreiche Berichterstattung mit Vorberichten, Expertenanalysen und Zusammenfassungen. Die Sender werden voraussichtlich auch ihre digitalen Plattformen nutzen, um zusätzliche Inhalte wie Livestreams, Highlight-Clips und Hintergrundgeschichten anzubieten. Fußballfans in Deutschland können sich also auf ein breites Angebot freuen.

Die WM 2026 wird die erste sein, die in drei Ländern ausgetragen wird, und verspricht aufgrund der Zeitverschiebung nach Nordamerika flexible Sendezeiten. ARD und ZDF haben angekündigt, ihre Übertragungspläne rechtzeitig zu veröffentlichen, sodass die Zuschauer ihre Spiele planen können. Mit diesem Schritt unterstreichen die öffentlich-rechtlichen Sender erneut ihr Engagement für den Sportjournalismus und den Zugang zu kulturell bedeutenden Ereignissen. Die Rechtevergabe zeigt auch die Dynamik des Sportmedienmarktes.

Während Streamingdienste wie MagentaTV auf exklusive Inhalte setzen, bleiben ARD und ZDF als Garanten für kostenfreie Übertragungen erhalten. Kritiker sehen darin einen wichtigen Beitrag zur Medienvielfalt, während andere die zunehmende Fragmentierung der Rechte bemängeln. Fest steht: Die WM 2026 wird im deutschen Fernsehen ein Gemeinschaftserlebnis, das Millionen von Zuschauern erreicht





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