ARD und ZDF sichern sich Sublizenzen für Fußball-WM 2026

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden bei der Fußball-WM 2026 zahlreiche Spiele live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Sie haben dazu Sublizenzen von der Telekom erworben, die die Exklusivrechte besitzt. Diese Maßnahme stellt sicher, dass wichtige Spiele wie die der deutschen Mannschaft sowie das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale für alle Zuschauer ohne zusätzliche Kosten verfügbar sind. Hintergrund ist die Vorgabe des Rundfunkstaatsvertrags.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden im Jahr 2026 umfangreiche Live-Übertragungen der Fußball -Weltmeisterschaft anbieten. Wie beide Anstalten in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt gaben, haben sie entsprechende Sublizenzen von der Deutschen Telekom erworben.

Dies sichert den Zuschauerinnen und Zuschauern in Deutschland einen großen Teil der WM-Spiele frei empfangbar im Fernsehen zu. Die Telekom hatte im Mai die exklusiven Übertragungsrechte für die WM 2026 von der FIFA erworben und zuletzt für die Heim-EM 2024 bereits Sublizenzen an ARD und ZDF vergeben. Die neue Vereinbarung ermöglicht es den öffentlich-rechtlichen Sendern, das Turnier, das vom 11. Juni bis zum 19.

Juli 2026 stattfinden wird, gemeinsam mit dem Publikum zu erleben und zu feiern. ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau vom WDR äußerte sich erfreut: "Es freut mich sehr, dass wir dieses gesellschaftliche und sportliche Großereignis auch im kommenden Jahr bei ARD und ZDF anbieten können.

" ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler betonte: "Die gute Nachricht ist: Alle wichtigen Spiele der Fußball-WM 2026 werden frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein. " Hintergrund für den Erwerb der Sublizenzen ist der Rundfunkstaatsvertrag, der vorschreibt, dass bei Weltmeisterschaften mindestens die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden müssen. Ohne die Sublizenzen der Telekom wären diese Partien ohne kostenpflichtiges Abonnement nicht zu verfolgen gewesen.

Durch die Kooperation bleibt das Highlight des internationalen Fußballs für die breite Öffentlichkeit kostenlos zugänglich. Gleichzeitig behält die Telekom als Rechteinhaberin weitere exklusive Übertragungsrechte, insbesondere für ihren Streaming-Dienst MagentaTV, wo vermutlich viele weitere WM-Spiele zu sehen sein werden. Die genaue Aufteilung der Spiele zwischen den öffentlich-rechtlichen Sendern und MagentaTV wird voraussichtlich noch detailliert bekannt gegeben. Die Fußball-WM 2026 wird erstmals mit 48 Teilnehmern und 104 Spielen ausgetragen und findet parallel in den USA, Kanada und Mexiko statt.

Die increased Anzahl an Spielen stellt Sender vor logistische und redaktionelle Herausforderungen, was die Berichterstattung über alle Spiele betrifft. ARD und ZDF werden voraussichtlich eine Auswahl der relevantesten Partien übertragen, darunter alle Spiele mit deutscher Beteiligung und weitere Topspiele. Die Kooperation mit der Telekom ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass ein Großturnier dieser Dimension nicht komplett hinter einer Bezahlschranke verschwindet und dem Prinzip der öffentlich-rechtlichen Informationsversorgung gerecht wird.

Die WM 2026 versucht damit erneut, die Balance zwischen kommerziellen Rechtevergaben und öffentlichem Interesse zu wahren





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