ARD und ZDF sichern sich Sublizenzen: WM‑Spiele 2026 frei empfangbar im frei‑TV

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen die wichtigsten Partien der Fußball‑Weltmeisterschaft 2026 im frei empfangbaren Fernsehen, nachdem sie Sublizenzen von der Telekom erworben haben.

Die kommende Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird nicht nur sportlich, sondern auch medial ein Höhepunkt für das deutsche Publikum. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben bestätigt, dass sie im nächsten Jahr die wichtigsten Spiele der WM frei empfangbar ausstrahlen werden.

Damit erhalten die Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, das Eröffnungsspiel, alle Partien der deutschen Nationalmannschaft, die Halbfinale sowie das Endspiel ohne zusätzliche Kosten im frei empfangbaren Fernsehen zu verfolgen. Diese Entscheidung folgt auf den Erwerb von Sublizenzen bei der Deutschen Telekom, die im Mai die exklusiven Übertragungsrechte von der FIFA erhalten hat. Die Sub‑Licensing‑Vereinbarungen ermöglichen es den beiden Sendern, ausgewählte Spiele im Free‑to‑Air‑Bereich zu zeigen, während die übrigen Partien weiterhin über die Telekom‑Plattform MagentaTV verfügbar bleiben.

ARD‑Sportintendantin Dr. Katrin Vernau vom Westdeutschen Rundfunk erklärte in einer offiziellen Mitteilung, dass das Ereignis ein gesellschaftliches und sportliches Großereignis sei, das sie gemeinsam mit den Fußballfans des Landes feiern wolle.

"Es freut mich sehr, dass wir dieses bedeutende Sportereignis auch im kommenden Jahr bei ARD und ZDF anbieten können", betonte sie. ZDF‑Intendant Dr. Norbert Himmler ergänzte: "Die gute Nachricht ist: Alle wichtigen Spiele der Fußball‑WM 2026 werden frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein.

" Damit wird sichergestellt, dass die breite Bevölkerung, unabhängig von ihrer finanziellen Situation, Zugang zu den Höhepunkten des Turniers hat. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Medienberichterstattung bei Weltmeisterschaften sind im Rundfunkstaatsvertrag verankert. Dieser schreibt vor, dass zumindest das Eröffnungsspiel, die Partien der deutschen Mannschaft sowie die Halbfinale und das Finale im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden müssen. Die Telekom hat daher dafür gesorgt, dass nicht alle Spiele hinter einer Bezahlschranke verschwinden.

Während die Premium‑Inhalte weiterhin exklusiv über MagentaTV laufen, bleibt ein Kernpaket von Schlüsselspielen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen verfügbar. Diese Lösung stellt einen Kompromiss zwischen den Interessen der Rechteinhaber und dem öffentlichen Auftrag der ARD und des ZDF dar. Das Turnier, das vom 11. Juni bis zum 19.

Juli 2026 in Nordamerika ausgetragen wird, verspricht spannende Begegnungen und bietet den deutschen Zuschauern trotz der komplexen Lizenzstruktur ein umfassendes, kostenfreies Fernseherlebnis





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