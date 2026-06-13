ARD und ZDF sichern sich Übertragungsrechte für die Fußball-WM 2026

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben, um alle wichtigen Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 frei empfangbar auszustrahlen.

Die Übertragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada wird für deutsche Fans ein besonderes Erlebnis. ARD und ZDF haben bekannt gegeben, dass sie alle wichtigen Spiele des Turniers live im frei empfangbaren Fernsehen zeigen werden.

Dies gelang durch den Erwerb von Sublizenzen von der Telekom, die im Mai die exklusiven Rechte vom Weltverband FIFA erworben hatte. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender sicherten sich damit die Rechte für die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Endspiel.

Darüber hinaus werden auch zahlreiche weitere Partien, insbesondere in der Gruppenphase und den K.o. -Runden, im Free-TV zu sehen sein. Die genaue Aufteilung der Spiele zwischen ARD und ZDF wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Die Sender betonten, dass sie damit ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und ein breites Publikum an diesem sportlichen Großereignis teilhaben lassen.

ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau vom WDR äußerte sich erfreut über die Einigung: Es freue sie sehr, dass dieses gesellschaftliche und sportliche Großereignis auch im kommenden Jahr bei ARD und ZDF angeboten werden könne. Fußball sei ein Sportereignis, das die Menschen gemeinsam mit anderen Fußballbegeisterten erleben und feiern. ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler betonte, dass alle wichtigen Spiele der Fußball-WM 2026 frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein werden.

Damit sei sichergestellt, dass die Bevölkerung unabhängig von Bezahlangeboten Zugang zu den entscheidenden Partien habe. Die gute Nachricht sei, dass die Zuschauer nicht auf kostenpflichtige Abonnements angewiesen seien, um die Höhepunkte des Turniers mitzuerleben. Hintergrund der Rechtevergabe ist der Rundfunkstaatsvertrag, der vorsieht, dass bei Weltmeisterschaften zumindest die Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel sowie die Halbfinals und das Endspiel im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden müssen.

Die Telekom hatte die Exklusivrechte für alle 104 Spiele der WM 2026 erworben, war aber verpflichtet, diese Kernelemente an Dritte sublizenzieren. ARD und ZDF haben nun von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und sich die Sublizenzen gesichert. Die Telekom wird weiterhin alle Spiele exklusiv auf MagentaTV zeigen, jedoch sind die wichtigsten Partien nun auch im Free-TV verfügbar. Dieses Modell ähnelt der Vorgehensweise bei der Heim-EM 2024, bei der ARD und ZDF ebenfalls Sublizenzen von der Telekom erwarben.

Die WM 2026 wird vom 11. Juni bis zum 19. Juli stattfinden und ist die erste Weltmeisterschaft mit 48 teilnehmenden Mannschaften. Austragungsorte sind 16 Städte in den USA, Mexiko und Kanada.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich noch nicht qualifiziert, geht aber als einer der Favoriten in die Qualifikation. Sollte Deutschland dabei sein, werden die Spiele der Mannschaft garantiert im Free-TV zu sehen sein. Die ARD und das ZDF planen umfassende Berichterstattung mit Vorberichten, Expertenanalysen und Zusammenfassungen. Auch die Übertragung der Spiele in HDR und UHD ist vorgesehen, soweit technisch möglich.

Die Sender versprechen ein hochwertiges Fernseherlebnis für alle Fußballfans. Die Rechtevergabe sorgt für Erleichterung bei vielen Fans, die befürchtet hatten, dass die WM 2026 nur hinter einer Bezahlschranke zu sehen sein könnte. Der Geschäftsführer von MagentaTV, der Telekom-Tochter, erklärte, dass man sich mit den öffentlich-rechtlichen Sendern auf eine konstruktive Zusammenarbeit geeinigt habe. Man wolle den Fans ein möglichst breites Angebot machen.

Die Telekom wird neben den Exklusivspielen auch zusätzliche Inhalte wie Kameras aus Spielertunneln oder Virtual-Reality-Anwendungen anbieten. ARD und ZDF konzentrieren sich hingegen auf die klassische Fernsehübertragung mit bewährter Qualität. Die genauen Sendezeiten und die Aufteilung der Spiele auf die beiden Sender werden rechtzeitig vor Turnierbeginn veröffentlicht. Fans können sich also auf ein umfangreiches Free-TV-Angebot zur WM 2026 freuen





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