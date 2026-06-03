ARD und ZDF sichern sich Übertragungsrechte für Fußball-WM 2026

ARD und ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben und werden 60 Spiele der WM 2026 live im Free-TV zeigen, inklusive aller Partien der deutschen Mannschaft.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben bekannt gegeben, dass sie die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im Free-TV übertragen werden. Die Vereinbarung wurde durch den Erwerb von Sublizenzen von der Deutschen Telekom ermöglicht, die die exklusiven Rechte vom Weltverband FIFA erworben hatte.

Laut einer Mitteilung von ARD und ZDF werden 60 der insgesamt 104 Partien des Turniers live gezeigt, darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, sofern diese sich qualifiziert. Das Turnier findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt.

Die Sublizenzvereinbarung stellt sicher, dass die wichtigsten Begegnungen für die breite Öffentlichkeit zugänglich bleiben. ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau betonte die gesellschaftliche Bedeutung des Ereignisses: Millionen Menschen im Land erlebten die WM gemeinsam. Auch ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler hob hervor, dass alle wichtigen Spiele frei empfangbar sein werden. Der Rundfunkstaatsvertrag schreibt vor, dass bei Weltmeisterschaften zumindest die Partien der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel sowie die Halbfinals und das Finale im frei zugänglichen Fernsehen ausgestrahlt werden müssen.

Darüberhinaus haben ARD und ZDF ein erweitertes Paket geschnürt. Interessierte Zuschauer, die alle 104 Partien sehen möchten, müssen jedoch auf das Pay-TV-Angebot MagentaTV der Telekom zurückgreifen. Die Telekom hatte bei Rechteerwerb Auflagen erfüllen müssen, um nicht alle Spiele hinter eine Bezahlschranke zu stellen. Die Kooperation zwischen den öffentlich-rechtlichen Sendern und der Telekom ähnelt dem Modell der Heim-Europameisterschaft 2024, bei dem ebenfalls Sublizenzen vergeben wurden.

Die Übertragung der WM 2026 verspricht eine breite Abdeckung, die sowohl traditionelle TV-Zuschauer als auch Streamingdienste anspricht. Die technische Umsetzung wird von den Sendern gemeinsam mit der Telekom koordiniert. Experten sehen in der Entscheidung einen wichtigen Schritt für die Medienvielfalt in Deutschland. Die kostenfreie Ausstrahlung der Highlights stelle sicher, dass die WM nicht zu einem reinen Pay-TV-Event werde.

Auch die Kommentatoren und Moderatoren der beiden Sender bereiten sich bereits auf das Großereignis vor. Die Vorfreude auf die WM 2026 ist groß, nicht zuletzt aufgrund der erstmaligen Austragung in drei Ländern. Die Zeitverschiebung zu Nordamerika wird jedoch für frühe oder späte Anstoßzeiten sorgen, was die Planung der Sendeplätze beeinflusst. Dennoch sind ARD und ZDF zuversichtlich, ein attraktives Programm bieten zu können.

Historisch betrachtet haben ARD und ZDF bei vergangenen Weltmeisterschaften stets eine Schlüsselrolle in der Berichterstattung gespielt. Bereits bei der WM 2014 in Brasilien erreichten die Übertragungen Rekordeinschaltquoten. Die diesjährige Sublizenzvereinbarung zeigt die anhaltende Relevanz des Free-TVs in einer Zeit zunehmender Digitalisierung und Streaming-Dienste. Die Telekom profitiert von der Partnerschaft durch eine höhere Bekanntheit ihres Angebots MagentaTV, während ARD und ZDF ihrem öffentlichen Auftrag gerecht werden.

Für die Zuschauer bedeutet dies eine Win-Win-Situation: Sie können die wichtigsten Spiele kostenlos verfolgen und haben bei Bedarf die Option, das komplette Turnier im Pay-TV zu erleben. Die Detailplanung der Sendezeiten und der Einsatz von modernster Übertragungstechnik wie 4K und HDR werden in den kommenden Monaten konkretisiert. Insgesamt ist die Fußball-WM 2026 ein Gemeinschaftsprojekt, das die Medienlandschaft in Deutschland bereichert und den Fans ein unvergessliches Erlebnis verspricht





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