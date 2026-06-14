ARD und ZDF sichern sich Übertragungsrechte für Fußball-WM 2026

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben und werden die wichtigsten Spiele der Fußball-WM 2026 kostenlos im Fernsehen übertragen.

Die ARD und das ZDF haben bekannt gegeben, dass sie die Übertragungsrechte für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko erworben haben. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender haben Sublizenzen von der Telekom erworben, die zuvor die exklusiven Rechte vom Weltverband FIFA gekauft hatte.

Damit können Fußballfans in Deutschland die wichtigsten Spiele des Turniers kostenlos und frei empfangbar im Fernsehen verfolgen. Die WM 2026 findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli statt und wird eines der größten Sportereignisse der Welt sein.

Die ARD und das ZDF versprechen eine umfassende Berichterstattung mit allen Spielen der deutschen Nationalmannschaft, dem Eröffnungsspiel, den Halbfinals und dem Finale. Zusätzlich werden weitere Partien gezeigt, wobei die genaue Anzahl noch nicht feststeht. Die Entscheidung, Sublizenzen von der Telekom zu erwerben, folgt einem bewährten Modell, das bereits bei der Heim-EM 2024 angewendet wurde. Damals hatten ARD und ZDF ebenfalls Sublizenzen erworben, um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen.

Die Telekom als Rechteinhaber musste sicherstellen, dass nicht alle Spiele hinter einer Bezahlschranke verschwinden, da der Rundfunkstaatsvertrag vorschreibt, dass bei Weltmeisterschaften bestimmte Spiele frei empfangbar sein müssen. Dazu gehören alle Begegnungen der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel sowie die Halbfinals und das Endspiel. ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau vom WDR betonte die gesellschaftliche Bedeutung der WM: Es sei ein Sportereignis, das die Menschen gemeinsam erleben und feiern.

ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler hob hervor, dass alle wichtigen Spiele der WM 2026 frei empfangbar sein werden. Die Übertragung der WM 2026 wird sowohl im linearen Fernsehen als auch in den Mediatheken der Sender angeboten. Fans können sich auf eine intensive Berichterstattung mit Vorberichten, Live-Kommentaren und Zusammenfassungen freuen. Die ARD und das ZDF planen, ihre digitalen Plattformen zu nutzen, um ein breites Publikum zu erreichen.

Mit der Sicherung der Sublizenzen stellen die Sender sicher, dass die WM 2026 ein gesellschaftliches Ereignis bleibt, an dem alle teilhaben können. Die genauen Übertragungspläne und die Verteilung der Spiele zwischen ARD und ZDF werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Fußballfans in Deutschland können sich also auf ein hochklassiges Turnier freuen, das live und kostenlos im Fernsehen zu sehen sein wird





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