ARD und ZDF sichern Wintersport-Rechte bis 2030 mit Infront-Vertrag

ARD und ZDF verlängern die Übertragungsrechte für Wintersport mit Infront bis zur Saison 2029/30. Über 200 Weltcup-Events bleiben frei empfangbar.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben am Montagvormittag die Unterzeichnung eines umfangreichen Vertrags mit Infront bekanntgegeben. Infront fungiert als der kommerzielle Vermarkter des internationalen Skiverband s FIS. Diese strategische Partnerschaft stellt eine fundamentale Sicherung der medialen Präsenz von Wintersport im deutschen Fernsehen dar. Für Millionen von Sportfans bedeutet diese Entwicklung eine direkte Garantie, dass die populären Disziplinen weiterhin ohne extra Gebühren im frei empfangbaren Television zu betrachten sind.

Vertragslaufzeit und umfangreiches Sportpaket

Der neu geschlossene Medienvertrag bindet die deutschen Sender bis einschließlich der Wintersaison 2029/30. Dieses zeitliche Fenster bietet Planungssicherheit für eine lange Reihe von großen internationalen Veranstaltungen. Das Rechtepaket ist extrem breit gefächert und umfasst insgesamt mehr als 200 Einzelveranstaltungen. Dazu zählen nicht nur die regulären Weltcup-Runden, sondern auch bedeutende Weltmeisterschaften verschiedener Disziplinen.

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Zu den fixierten Sportarten gehören Ski alpin, Skispringen sowie das anspruchsvolle Skifliegen. Ebenso sind Langlauf, die Nordische Kombination und Freestyle-Disziplinen im Vertrag integriert. Der Fokus liegt zudem stark auf der Vielfalt des Sports, da auch Freeski, Ski Cross und Snowboard-Events fest einkalkuliert sind. Besonders hervorzuheben ist die explizite Einbindung von Para-Sportarten, was die Inklusion im Massenmedium Fernsehen weiter vorantreibt.

Medienstrategie und digitale Nutzung der Rechte

Neben den klassischen linearen Fernsehübertragungen hat die ARD strategisch wichtige digitale Kanäle in das Paket aufgenommen. Die Nutzung der Bildrechte in sozialen Medien ist ein zentraler Bestandteil der neuen Vereinbarung. Diese Erweiterung ermöglicht es den Sendern, über Plattformen wie Instagram oder Twitter direkt mit einer jüngeren Zielgruppe in Kontakt zu treten. Die live übertragenen Bilder können so interaktiv und schnell in die digitalen Netzwerke eingespeist werden.

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In der abgelaufenen Wintersaison demonstrierte die ARD bereits das enorme Potenzial dieses Sektors. Mehr als 190 Stunden Wintersport wurden live ausgestrahlt. Diese Übertragungen verteilten sich auf das klassische lineare Fernsehen und die kostenfreie Nutzung in der Mediathek. Dieser hybride Ansatz zeigt, wie moderne Medienkonsumgewohnheiten mit traditioneller broadcasting Qualität vereint werden können. Die Daten belegen die hohe Nachfrage nach direkter sportlicher Berichterstattung ohne Paywall.

Start in die neue Saison und terminliche Highlights

Die neue Wintersaison startet für die Zuschauer in der ARD am Wochenende vom 26. bis zum 29. November. Die erste Station der Biathleten findet im finnischen Kontiolahti statt. Dort wird der sportliche Wettbewerb auf der Schnee-Spur beginnen. Etwa zeitgleich und etwas nördlicher in Ruka treten die Skispringer, Langläufer und Nordischen Kombinierer an. Diese geografische Verteilung in Nordeuropa markiert den traditionellen Startschuss der internationalen Wettkampfsaison.

Neben den Skidisziplinen starten auch die ersten Weltcups im Bob in Altenberg. Parallel dazu locken die ersten Rodel-Wettbewerbe in Winterberg die enthusiastischen Zuschauer in die Arena. Diese frühen Rennen bilden das Fundament für die großen Ereignisse, die im weiteren Saisonverlauf folgen werden. Die Terminkalender der Sender sind bereits mit diesen ersten Highlights gefüllt, um die Aufmerksamkeit der Fans von Beginn an zu halten.

Wichtige Termine für Meisterschaften und Tourneen

Zu den absoluten Höhepunkten der kommenden Monate zählt die legendäre Vierschanzentournee. Dieser Wettbewerb wird traditionell um den Jahreswechsel ausgetragen und zieht internationale Stars an. Noch im Februar steht dann die Ski-WM in Crans-Montana auf dem Programm. Der Zeitraum für diese Veranstaltung ist fest auf die Tage vom 1. bis zum 14. Februar gelegt.

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Auch die Biathlon-Weltmeisterschaft in Otepää ist ein zentrales Ereignis im Kalender. Sie findet zwischen dem 8. und dem 21. Februar statt und wird mediale Schwerpunkte setzen. Kurz danach, vom 24. Februar bis zum 7. März, folgt die nordische Ski-WM in Falun. Diese drei Großveranstaltungen definieren die sportliche Agenda der Wintermonate. Die ARD wird durch den gesicherten Rechtebesitz gewährleisten, dass diese Ereignisse flächendeckend und ohne Barrieren im Programm stehen.