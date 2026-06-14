ARD und ZDF übernehmen Sublizenzen für WM 2026

Die ARD und das ZDF haben bekannt gegeben, dass sie im kommenden Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausstrahlen werden.

Die ARD und das ZDF haben bekannt gegeben, dass sie im kommenden Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausstrahlen werden. Dies bedeutet, dass die Spiele frei empfangbar sein werden und nicht hinter einer Bezahlschranke verschwinden werden.

Die Telekom hatte zuvor die Exklusiv-Rechte für die Übertragung der Spiele gekauft, aber die ARD und das ZDF haben nun Sublizenzen erworben, um die Spiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auszustrahlen. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird vom 11. Juni bis zum 19. Juli stattfinden und die ARD und das ZDF werden alle wichtigen Spiele frei empfangbar im ZDF und in der ARD ausstrahlen.

Dies ist eine gute Nachricht für alle Fußballbegeisterten, die das Ereignis gemeinsam mit anderen erleben und feiern möchten





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