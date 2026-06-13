ARD und ZDF übernehmen WM-Spiele 2026

Die ARD und das ZDF haben bekannt gegeben, dass sie die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im Fernsehen ausstrahlen werden.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben bekannt gegeben, dass sie im kommenden Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im Fernsehen ausstrahlen werden. Dies ist ein wichtiger Schritt für die Fußball-Fans in Deutschland, da sie nun auch ohne zusätzliche Gebühren die Spiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen verfolgen können.

Die ARD und das ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben, um die Spiele der WM 2026 auszustrahlen. Diese Sublizenzen wurden im Mai von der Telekom gekauft, nachdem sie die Exklusivrechte vom Weltverband FIFA erworben hatten. Die Telekom hatte sicherstellen müssen, dass nicht alle Spiele der WM 2026 hinter einer Bezahlschranke verschwinden, da der Rundfunkstaatsvertrag vor sieht, dass zumindest die Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Endspiel im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden müssen.

Die ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau vom WDR freut sich, dass die Spiele der WM 2026 auch im kommenden Jahr bei ARD und ZDF ausgestrahlt werden können. ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler betont, dass alle wichtigen Spiele der Fußball-WM 2026 frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein werden. Die Spiele der WM 2026 werden vom 11. Juni bis zum 19.

Juli stattfinden und werden in Deutschland nur von der Telekom ausgestrahlt. Die ARD und das ZDF werden jedoch Sublizenzen von der Telekom erwerben, um die Spiele der WM 2026 auszustrahlen. Dies ist ein wichtiger Schritt für die Fußball-Fans in Deutschland, da sie nun auch ohne zusätzliche Gebühren die Spiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen verfolgen können. Die ARD und das ZDF haben bereits angekündigt, dass sie die Spiele der WM 2026 im kommenden Jahr ausstrahlen werden.

Die Spiele der WM 2026 werden ein wichtiger Teil der deutschen Fußball-Geschichte sein und die Fans werden sich auf die Spiele freuen





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