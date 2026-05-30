ARD und ZDF übertragen 60 Spiele der Fußball-WM 2026

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben und werden 60 der 104 Partien der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 live im frei empfangbaren Fernsehen zeigen, darunter alle deutschen Spiele, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale.

Die öffentlich-rechtlich en Sender ARD und ZDF haben die Übertragungsrechte für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gesichert. Wie die Sender mitteilten, werden sie insgesamt 60 der 104 Spiele live übertragen, darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, sofern sich das Team unter Bundestrainer Julian Nagelsmann qualifiziert.

Die Entscheidung folgt einer früheren "Bild"-Meldung, der zufolge ARD und ZDF Sublizenzen von der Telekom erworben haben, die im Mai die exklusiven Rechte von der FIFA gekauft hatte. Die Fußball-WM 2026 findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt.

Während die Telekom als Rechteinhaberin alle Spiele über ihr Bezahlangebot MagentaTV zeigt, müssen aufgrund des Rundfunkstaatsvertrags bestimmte Spiele frei empfangbar ausgestrahlt werden - darunter die Partien der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale. Diese Vorgabe wird nun durch die Sublizenzen für ARD und ZDF erfüllt. Wer hingegen alle 104 Spiele live verfolgen möchte, benötigt weiterhin ein Abonnement von MagentaTV. Die Sender betonen die gesellschaftliche Bedeutung des Turniers.

ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau (WDR) sagte: "Für Millionen Menschen im Land ist die Fußball-WM ein Sportereignis, das sie gemeinsam mit anderen Fußballbegeisterten erleben und feiern. Es freut mich sehr, dass wir dieses gesellschaftliche und sportliche Großereignis auch im kommenden Jahr bei ARD und ZDF anbieten können.

" ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler ergänzte: "Die gute Nachricht ist: Alle wichtigen Spiele der Fußball-WM 2026 werden frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein. " Damit bleibt das traditionsreiche öffentlich-rechtliche Fußballangebot auch für die erste WM mit 48 Mannschaften in drei Gastgeberländern erhalten, während die umfassende Berichterstattung weiterhin beim kommerziellen Anbieter Telekom liegt





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