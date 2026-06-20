ARD und ZDF übertragen 63 WM-Spiele 2026 frei empfangbar

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sichern sich Sublizenzen bei der Telekom und werden insgesamt 63 Spiele der Fußball-WM 2026 live im frei empfangbaren Fernsehen zeigen, darunter alle deutschen Spiele sowie das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden im Jahr 2026 insgesamt 63 Spiele der Fußball -Weltmeisterschaft live übertragen, darunter alle Partien der deutschen Nationalmannschaft sowie das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale.

Diese Einigung wurde durch den Erwerb von Sublizenzen beim Rechteinhaber Telekom ermöglicht, der ursprünglich alle 104 Spiele exklusiv erworben hatte. Die Entscheidung sichert die frei empfangbare Übertragung dieser zentralen Spiele, wie es der Rundfunkstaatsvertrag für Großereignisse vorschreibt. Die Intendanten beider Sender betonten die gesellschaftliche Bedeutung des Turniers und die Freude darüber, den Zuschauern ein breites Angebot machen zu können. Die Telekom war verpflichtet, Sublizenzen zu vergeben, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen.

Somit bleibt das öffentlich-rechtliche Fernsehen ein zentraler Anbieter für Fußballfans während der WM 2026, die vom 11. Juni bis zum 19. Juli in Nordamerika stattfinden wird. ARD und ZDF werden ihre Berichterstattung wie gewohnt über ihre Hauptkanäle und digitale Plattformen ausweiten, um dem Publikum umfassende Live- und Zusammenfassungen zu bieten.

Die Übertragungsrechte-Politik bei sportlichen Großereignissen bleibt damit ein Balanceakt zwischen kommerziellen Interessen und öffentlich-rechtlichen Auftrag





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