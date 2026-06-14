ARD und ZDF übertragen Fußball-Weltmeisterschaft 2026

Die ARD und das ZDF haben die Übertragungsrechte für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 erworben. Damit werden die Spiele der WM auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung haben die ARD und das ZDF bekanntgegeben, dass sie die Übertragungsrechte für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 erworben haben. Damit werden die Spiele der WM auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein.

Zuvor hatte die 'Bild' berichtet, dass die beiden Sender entsprechende Sublizenzen von der Telekom erworben hätten. Die ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau vom WDR zeigte sich erfreut über die Übertragung des 'gesellschaftlichen und sportlichen Großereignisses' und betonte, dass es ein 'Sportereignis' sei, das man gemeinsam mit anderen Fußballbegeisterten erleben und feiern könne. Der ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler betonte, dass alle wichtigen Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein werden





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