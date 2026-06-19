Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im kommenden Jahr übertragen. Das ist eine gute Nachricht für alle Fußball-Fans, die sich die Spiele gemeinsam mit anderen Begeisterten erleben und feiern möchten.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben bekannt gegeben, dass sie im kommenden Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im Fernsehen übertragen werden. Das ist eine gute Nachricht für alle Fußball-Fans, die sich die Spiele gemeinsam mit anderen Begeisterten erleben und feiern möchten.

Die ARD und das ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben, um die Spiele frei empfangbar im Fernsehen zu übertragen. Das ist eine gute Nachricht für alle, die sich die Spiele nicht zahlen lassen möchten. Die Telekom hatte sicherstellen müssen, dass nicht alle Partien hinter einer Bezahlschranke verschwinden. Der Rundfunkstaatsvertrag sieht nämlich vor, dass bei Weltmeisterschaften zumindest die Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel sowie die Halbfinals und das Endspiel im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden müssen.

Die ARD und das ZDF werden die Spiele von der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im kommenden Jahr übertragen. Das ist eine gute Nachricht für alle Fußball-Fans, die sich die Spiele gemeinsam mit anderen Begeisterten erleben und feiern möchten. Die ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau ist sehr froh, dass die Spiele im kommenden Jahr frei empfangbar im Fernsehen zu sehen sein werden.

Der ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler betont, dass die gute Nachricht ist, dass alle wichtigen Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein werden. Die Telekom wird die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Deutschland nur übertragen. Die ARD und das ZDF werden die Spiele von der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im kommenden Jahr übertragen. Das ist eine gute Nachricht für alle Fußball-Fans, die sich die Spiele gemeinsam mit anderen Begeisterten erleben und feiern möchten





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